Назначен новый руководитель Социального фонда в Красноярском крае
Елена Лапко назначена новым управляющим Фонда пенсионного и социального страхования в Красноярском крае. Об этом сообщают в отделении Социального фонда России.
— Приказом СФР от 06.03.2023 Елена Васильевна Лапко назначена управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю, — сообщили в отделении СФР.
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