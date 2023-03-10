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Назначен новый руководитель Социального фонда в Красноярском крае

Назначен новый руководитель Социального фонда в Красноярском крае
Иллюстрация: Социальный фонд России

Елена Лапко назначена новым управляющим Фонда пенсионного и социального страхования в Красноярском крае. Об этом сообщают в отделении Социального фонда России.

#НОВОСТИ

— Приказом СФР от 06.03.2023 Елена Васильевна Лапко назначена управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования  Российской Федерации по Красноярскому краю, — сообщили в отделении СФР.

Справка

 
Елена Лапко уроженка в Минусинске, окончила Красноярский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». В ПФР работает с 2001 года, прошла путь до заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю. Награждена знаками отличия и благодарственными письмами правительства края.
 

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Автор: Петр Савельев
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