Депутаты утвердили Александра Усса на пост сенатора от Красноярского края

На этот пост была выдвинута кандидатура Александра Усса. Тайным голосованием за него прогосовало большинство: 39 депутатов были «за», четверо высказались «против», один бюллетень оказался недействителен.

В Совете Федерации я постараюсь войти в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Важно обеспечить гарантированное финансовое поступление в краевой бюджет, нам необходима уверенность в про-красноярской позиции наших главных налогоплательщиков. Бюджет Красноярского края за истекшие пять лет стремительно вырос, это был настоящий рывок со 170 до 370 миллиардов рублей. Если продолжить эту тенденцию линейно, то через три года он должен составлять минимум 430-450 миллиардов рублей. Но для этого нужна позиция с федеральным центром, это тоже одна из моих задач. Наиболее крупные компании, являющиеся основными налогоплательщиками, должны думать об интересах той земли, той территории, на которой они свои деньги зарабатывают», — поделился такими планами Александр Усс.