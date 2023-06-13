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Михаил Котюков на выборы губернатора Красноярского края пойдет от «Единой России»

Михаил Котюков на выборы губернатора Красноярского края пойдет от «Единой России»
Иллюстрация: t.me/erkrasnoyarsk

Партийная конференция регионального отделения большинством голосов решила поддержать его кандидатуру.

#НОВОСТИ

На пост губернатора Красноярского края от «Единой России» будет баллотироваться Михаил Котюков. Такое решение было принято на XXXVIII конференция регионального отделения партии.

Помимо Котюкова, который сейчас исполняет обязанности главы края, на место кандидата от партии претендовали начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, глава Зеленогорска Михаил Сперанский, ректор Сибирского университета науки и технологий Эдхам Акбулатов и главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

Большинство голосов — 188 из 214 — получил действующий врио губернатора.

Нам нужно смотреть на проблемы глазами людей и искать те решения, которые люди ждут. Даже, если мы сразу не сможем решить проблему, это не означает, что мы не должны в этом направлении двигаться», — сказал Котюков в ответном слове.

Теперь Котюкову, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, нужно будет собрать подписи глав муниципальных образований Красноярского края или депутатов муниципальных представительных органов. Сами выборы пройдут 10 сентября 2023.

Напомним, прежний глава Красноярского края Александр Усс был отправлен в отставку в конце апреля 2023. В тот же день на должность временно исполняющего обязанности губернатора региона был назначен Михаил Котюков.

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Автор: Петр Савельев
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