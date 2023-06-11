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Врио губернатора Михаил Котюков проведет прямой эфир в соцсетях

Врио губернатора Михаил Котюков проведет прямой эфир в соцсетях
Иллюстрация: соцсети

Михаил Котюков, врио губернатора, на следующей неделе проведет второй прямой эфир в социальных сетях. Он состоится во вторник, 13 июня.

#НОВОСТИ
Трансляция начнется в 19:00. К ней можно будет присоединиться сразу на трех площадках: в Телеграм-канале, ВКонтакте и «Одноклассниках»
По обратной связи от вас вижу, что формат прямых эфиров востребован. Я обещал регулярно общаться с вами без посредников. Как и раньше, планирую сделать его во всех своих социальных сетях», — сообщил Михаил Котюков.
Напомним, первый прямой эфир врио губернатора провел 4 мая. Тогда от жителей поступило 2173 обращения. Вопросы касались сфер образования, здравоохранения и ЖКХ, а также дорог. 
 
Автор: Петр Савельев
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