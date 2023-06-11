Врио губернатора Михаил Котюков проведет прямой эфир в соцсетях

Михаил Котюков, врио губернатора, на следующей неделе проведет второй прямой эфир в социальных сетях. Он состоится во вторник, 13 июня.

Трансляция начнется в 19:00. К ней можно будет присоединиться сразу на трех площадках: в Телеграм-канале , ВКонтакте и «Одноклассниках» .

По обратной связи от вас вижу, что формат прямых эфиров востребован. Я обещал регулярно общаться с вами без посредников. Как и раньше, планирую сделать его во всех своих социальных сетях», — сообщил Михаил Котюков.

Напомним, первый прямой эфир врио губернатора провел 4 мая. Тогда от жителей поступило 2173 обращения. Вопросы касались сфер образования, здравоохранения и ЖКХ, а также дорог.