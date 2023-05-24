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Михаил Котюков создал инвестиционный комитет при губернаторе Красноярского края

Михаил Котюков создал инвестиционный комитет при губернаторе Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В состав комитета вошли министры и руководители ведомств, депутаты Заксобрания, представители деловых объединений. Президиум возглавил и.о. председателя правительства края Сергей Верещагин.

#НОВОСТИ
На сайте регионального правительства сообщается, что комитет создан для формирования благоприятных условий ведения инвестиционной деятельности, защиты интересов, разрешения разногласий и споров инвесторов с органами власти при реализации  инвестиционных проектов.
 
Уже состоялось первое заседание президиума, там рассмотрели меры стимулирования инвестиционной активности на территории края. Объем капиталовложений в экономику Красноярского края с каждым годом растёт. По предварительным данным, в первом квартале текущего года прирост инвестиций составил 23,7%. Для того, чтобы сохранить этот темп, в крае внедрят региональный инвестиционный стандарт. В нем буудут определены алгоритмы действий инвестора для упрощения взаимодействия с органами власти. Планируется также сформировать инвестиционную карту края – геоинформационную систему, в которой соберут необходимую инвесторам информацию от различных ведомств.
 
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Автор: Петр Савельев
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