Михаил Котюков создал инвестиционный комитет при губернаторе Красноярского края

В состав комитета вошли министры и руководители ведомств, депутаты Заксобрания, представители деловых объединений. Президиум возглавил и.о. председателя правительства края Сергей Верещагин.

На сайте регионального правительства сообщается, что комитет создан для формирования благоприятных условий ведения инвестиционной деятельности, защиты интересов, разрешения разногласий и споров инвесторов с органами власти при реализации инвестиционных проектов.

Уже состоялось первое заседание президиума, там рассмотрели меры стимулирования инвестиционной активности на территории края. Объем капиталовложений в экономику Красноярского края с каждым годом растёт. По предварительным данным, в первом квартале текущего года прирост инвестиций составил 23,7%. Для того, чтобы сохранить этот темп, в крае внедрят региональный инвестиционный стандарт. В нем буудут определены алгоритмы действий инвестора для упрощения взаимодействия с органами власти. Планируется также сформировать инвестиционную карту края – геоинформационную систему, в которой соберут необходимую инвесторам информацию от различных ведомств.

Читайте также: