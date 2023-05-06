Ирина Верещагина, Face&Body: Лучшие инвестиции — в здоровье и красоту

Ирина Верещагина, директор клиники эстетической и лазерной косметологии и гинекологии Face & Body — о том, почему сейчас важнее всего инвестировать в собственное здоровье.

— Сейчас мы проживаем крайне нестабильные времена. Годы пандемии тоже сильно сказались не только на здоровье людей, но и на их материальном благополучии. В турбулентном периоде находится и бизнес: нет стабильности и ясности, как выстраивать стратегии, на что опираться. Сфера красоты и здоровья не исключение — один кризис сменился другим.

Стало понятно, что главным оказались простые человеческие ценности: здоровье физическое и психологическое.

Сейчас мы фиксируем много обращений с постковидными последствиями: сосудистые патологии, дефицит макро- и микроэлементов, гормональный сбой. Здесь же и депрессии, спазмы, боли различной локализации, вызванные постоянным стрессом и напряжением. Все это тянет блок проблем во взаимоотношениях с близкими и внешней средой.

Недомогающий, угрюмый, уставший человек не может полноценно выполнять свою работу, мотивировать и вдохновлять других, управлять серьезными процессами и деньгами.

Что мы можем предложить со своей стороны:

обследование и прием у высококвалифицированных специалистов: терапевта, невролога, дерматолога, гинеколога-эндокринолога, подолога;

оздоровительные методики: остеопатия, гирудотерапия, ароматерапия, лечебный и расслабляющий массаж;

психосоматическое лечение различных проблем (новая германская медицина);

эстетическая и медицинская косметология.

Основные принципы, которых мы придерживаемся в работе с клиентами:

ЗАБОТА. В нашей клинике пациента сопровождают на каждом этапе — от первого звонка и предоставления услуги до дальнейшего обслуживания и ведения после процедуры. Мы стараемся превратить посещение Face & Body в отдых, чтобы нашим гостям было комфортно, уютно и спокойно.

ДОВЕРИЕ. Наш коллектив — сплоченная команда профессионалов, которые любят людей и свое дело. Много лет мы строим бизнес на таких ценностях, как внимание, деликатность, индивидуальный подход к каждому пациенту и конфиденциальность.

ЧЕСТНОСТЬ. В погоне за «красивой картинкой» люди тратят значительные деньги на неэффективные и даже небезопасные процедуры: например, прочитали о них в Интернете или узнали от знакомых. Иногда сами специалисты, преследуя высокий чек, назначают сверх необходимого. В нашей клинике мы твердо следуем принципу «не навреди»: даем пациенту только то, что необходимо для достижения максимального результата.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. К решению каждой косметологической или медицинской задачи мы подходим комплексно: подробно выясняем причины обращения пациента в нашу клинику, собираем анамнез, выбираем методики. При необходимости назначаем дополнительное обследование и консультации специалистов. Для удобства пациентов и с целью оптимизации времени все исследования можно провести у нас, не выходя из клиники. Курс лечения заранее обсуждается: вид и количество процедур, периодичность, ожидаемый результат.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Мы используем только проверенные и безопасные методики, сертифицированное оборудование и препараты. Прием ведут высококвалифицированные, опытные специалисты с медицинским образованием.

Впереди еще не один год масштабных трансформаций. Чтобы быть успешным человеком, бизнесменом, руководителем, необходимы здоровье и энергия, а также важно находить время для отдыха и тотального расслабления.

Предоставьте внимание и заботу о вашем состоянии специалистам клиники Face & Body.

Инвестируйте средства в себя, здоровье, молодость и красоту.

Красноярск, ул. Алексеева, 34

+7 (391) 226 62 55

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