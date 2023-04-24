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Врио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского края

Врио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Уже на этой неделе Михаил Котюков, врио губернатора, планирует выехать в территории края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

#НОВОСТИ
Он также призвал выезжать в территории членов правительства. 
У нас люди живут на земле, в муниципальных образованиях, поэтому я прошу вас всех выезжать в территории, работать с органами местного самоуправления. И при этом, выезжая в территории, не ограничиваться совещаниями только в кабинетах, встречаться обязательно с людьми, смотреть своими глазами проблемы, которые люди формулируют — искать и предлагать конкретные решения самых насущных вопросов», — отметил Михаил Котюков. 
Напомним, сегодня врио губернатора назначил Дмитрия Зотина и.о. министра транспорта Красноярского края, а Сергей Верещагин стал и.о. председателя правительства края.
 
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Автор: Петр Савельев
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