СБЕР: Устойчивые принципы в хрупком мире

За прошлый год изменилось многое. Однако стремление сохранить свое дело, улучшить жилищные условия, не потерять в качестве жизни осталось у людей неизменным.

Прошедший год поставил огромное количество вызовов для всей экономики, и Сбер активно помогал своим клиентам справиться с ними — принимал участие во всех госпрограммах поддержки. По итогам 2022 по программам господдержки бизнеса банк в Красноярском крае одобрил около 1600 кредитных заявок более чем на 7,3 млрд рублей.

Как показывает статистика, весь прошлый год интерес к решениям и продуктам Сбера, в том числе и высокотехнологичным, только рос. Это подтверждается ростом числа корпоративных клиентов — их количество увеличилось почти на 14 тыс. Еще одно подтверждение — рост кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса: за 2022 в Красноярском крае рост составил 37%. По сравнению с 2021 общее количество кредитующихся клиентов Сбера увеличилось на 30%.

Мы многое делаем, чтобы нашим клиентам было максимально комфортно пользоваться нашими сервисами. Например, получить кредит для развития малого бизнеса можно через СберБизнес буквально за пару минут, в несколько кликов. Мы предлагаем также множество нефинансовых сервисов и рассказываем клиентам о том, как ими пользоваться», — говорит Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк.

Фундамент для жизни

События прошлого года отразились практически на всех сферах экономики. Спрос на рынке жилья тоже рос неравномерно и то переживал резкие взлеты, то выходил на относительно ровное плато. Многие, чтобы улучшить свои условия, обращались к ипотеке. И выбирали именно ипотеку от Сбербанка, где сейчас ставка по программе господдержки составляет от 7,3%, а по стандартной программе на приобретение новостройки или вторичного жилья — от 10,9%.

Сбер — один из локомотивов внедрения цифровых решений, это касается и процессов в ипотечной сфере. Сегодня одобрение онлайн-заявок на ипотеку или потребительские кредиты проходит в приложении буквально за несколько минут. Упрощает процесс сервис безопасных расчетов и электронная регистрация сделки, что также дает возможность сэкономить: с дополнительной скидкой к ставке можно приобрести квартиру или дом с Витрины «ДомКлик».

Сбербанк продолжает работать в том числе и по госпрограммам. Пользуются популярностью «Господдержка» и «Семейная ипотека», ставки по которым сегодня по-прежнему остаются привлекательными. Партнерство с застройщиками — еще одно направление нашей работы, которое помогает решить вопрос обеспечения жильем жителей региона», — поясняет Антон Милютин.

Сбер предлагает застройщикам ряд кредитных продуктов, которые обеспечивают поддержку девелоперов на каждом этапе проекта — от покупки участка земли до сдачи объекта в эксплуатацию. И эти возможности активно используются застройщиками: объем финансирования строительных проектов Сбером в Красноярском крае вырос на 23% по сравнению с 2021.

«Зеленый» бизнес

Даже в самых нестандартных условиях развитие бизнеса неразрывно связано с цифровизацией и заботой об окружающей среде. ESG-повестка помогает не только планировать устойчивое развитие, но и оценивать деятельность крупных компаний сегодня: ответственное отношение к экологии говорит о том, что в компании заботятся о будущем.

Благодаря волонтерам Сибирского отделения Сбербанка лесной массив в прошлом году увеличился на 65 тыс. новых деревьев. Экологические и социальные инициативы Сбера включают в себя сокращение использования электроэнергии, установку лавочек из переработанного пластика, благотворительные проекты. Помимо «зеленых» инициатив Сбер активно поддерживает образовательные программы для вузов.

Мы считаем крайне важным сформировать у молодых людей привычку к осознанному потреблению, познакомить их с принципами «зеленого» бизнеса. Поэтому уже седьмой год подряд поддерживаем сотрудничество между вузами различных территорий Красноярского края», — отмечает Антон Милютин.

Вклад в будущее и качество жизни

Сбер регулярно инвестирует в будущее благодаря решениям и проектам в сфере образования. Так, отличной помощью в обучении могут стать образовательные кредиты, которые банк выдает студентам, обучающимся на коммерческой основе. Также для подрастающего поколения Сбер регулярно проводит масштабные международные конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которые сегодня уже тиражировались и на региональный уровень.

Все продукты и услуги Сбера направлены на совершенствование клиентского сервиса. Благодаря новым технологиям каждый может оплатить коммунальные услуги безналичным способом, а после вернуть часть средств, обменяв их на накопленные бонусы СберСпасибо. Подписки СберПрайм и СберПраймПлюс позволяют пользоваться на льготных условиях сервисами и продуктами Сбера, а Сберкарта помогает оплатить необходимые покупки, даже если на счету не хватает денег, и потом просто спокойно вносить минимальный ежемесячный платеж и не платить проценты.

В прошлом году жителям Красноярска стал доступен онлайн-ритейлер «Самокат» — теперь всего за несколько секунд клиенты могут выбрать необходимые товары, причем рассчитаться за них можно через современный сервис SberPay.

Кроме решений для бизнеса, в прошлом году мы развивали образовательные программы, поддерживали спортивные события. И еще одно важное направление — внедряли сервисы, которые помогают сэкономить время и деньги в повседневных делах и делают качество жизни обычного человека выше. 2023 — это новые вызовы для нашей команды, где наш клиент и его комфорт всегда в центре внимания», — резюмирует Антон Милютин.

Реализация ESG-повестки Красноярского отделения Сбера в 2022

Посадка саженцев деревьев

Экономия расхода электроэнергии

Безбумажный документооборот

Поддержка жителей населенных пунктов, пострадавших от пожаров весной 2022

Образовательные проекты

Регулярные субботники

Поддержка детей с ограничениями по здоровью и приютов для животных

Ипотека со Сбером