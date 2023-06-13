Красноярский край удвоил зерновой экспорт

Основные поставки отправились в Беларусь, Китай и Казахстан.

За первые пять месяцев 2023 из Красноярского края было отправлено на экспорт 172 тыс. тонн зерна и масличных культур, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2022. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Основная культура, отправляемая из края за рубеж, — это рапс. Его было отгружено 102,6 тыс. тонн. Также везли пшеницу (45,3 тыс. тонн) и овес (7,9 тыс. тонн).

Большая часть рапса — 76,5 тыс. тонн — ушла в Беларусь, а главным покупателем красноярского зерна стал Казахстан (22,3 тыс. тонн). Также серьезную долю в общем объеме экспортных поставок занял Китай, закупивший в крае 21 тыс. тонн рапса, 11,9 тыс. тонн зерна и 5,9 тыс. тонн семян льна. Беларусь также закупила 0,2 тыс. тонн семян льна, а Казахстан — 5,1 тыс. тонн рапса. Помимо этих стран в перечне покупателей зерна и масличных культур Красноярского края Киргизия (13 тыс. т зерна), Монголия (10,8 тыс. т зерна и 0,1 тыс. т гороха) и Литва (0,1 тыс. т зерна).

Помимо этого с начала 2023 из края в другие регионы страны было отправлено 730 тыс. т зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Основные регионы поставок: Калининградская, Псковская и Ленинградская области, а также Приморский и Краснодарский край.

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