Инвестиции в Север. Как идет развитие Арктической зоны РФ в Красноярском крае?

Инвестиции в экономику северных территорий России стремительно растут. Господдержка резидентов Арктики позволила предпринимателям более эффективно развивать бизнес.

Красноярский край — один из регионов, где реализуются масштабные планы по развитию Арктической зоны РФ (АЗРФ). Здесь ее площадь составляет более 1 млн кв. км — это более 46% территории края и 23% всей российской Арктики.

Как отметил губернатор края Александр Усс на совещании по развитию АЗРФ под председательством президента Владимира Путина, регион традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестпривлекательности и объемах привлекаемых инвестиций. И существенная доля этих инвестиций приходится на проекты красноярской Арктики.

Для Красноярского края Арктическая зона — очень перспективная территория, с которой мы связываем и наше настоящее, и будущее развитие», — считает губернатор.

Особый преференциальный режим, распространенный на часть территории Красноярского края, помогает создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, который инвестирует в новые предприятия и производства, развитие энергетического комплекса и добывающей промышленности, уделяя внимание социальной сфере и экологии.

Напомним, в 2020 президент России подписал два федеральных закона о преференциях бизнеса в АЗРФ. Это закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», который позволил установить налоговые льготы для проектов в сфере добычи и переработки углеводородного сырья. А также закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», связанные с его принятием изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ.

Благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с единым набором преференций, превосходящих лучшие европейские и азиатские.

За последние несколько месяцев у красноярской Арктики появились новые резиденты. Рассказываем, какие проекты реализуются.

Арктический пакет льгот

К территориям Арктической зоны Красноярского края относятся Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий, часть Эвенкийского и Туруханского районов. На данном этапе в регионе инвестиционные проекты реализуют 26 резидентов АЗРФ. Общий объем заявленных инвестиций превысил 37 млрд рублей. Бизнес уже вложил 12,2 млрд рублей, запуск всех проектов обеспечит создание более 1,7 тыс. рабочих мест.

Как отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, северные и арктические территории региона находятся на пороге крупных преобразований.

Есть большой интерес со стороны крупного российского и международного бизнеса. В ближайшее десятилетие здесь планируется реализация масштабных инвестпроектов, в том числе входящих в КИП «Енисейская Сибирь», в нефтегазовом, угольном и металлургическом секторе. В новой Стратегии учтены интересы коренных жителей Севера, в приоритете поэтапное повышение уровня жизни северян по всем направлениям».

Стратегия социально-экономического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных народов до 2035, утвержденная в феврале, является комплексным планом развития, где отражены приоритетные инвестиционные проекты. Министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец: «Для резидентов Арктической зоны нашей страны предусмотрены различные преференции — от снижения налогов и уменьшения суммы страховых взносов до предоставления земельного участка без торгов. Предпринимателям такие условия очень выгодны. Замечу, что у краевых резидентов инвестпроекты, несмотря на принадлежность к разным отраслям, все ориентированы на развитие территории, и в них вшита важная социальная функция. Будь то туризм или утилизация отходов путем переработки. Это говорит о том, что бизнес уверен: будущее Арктики имеет большие перспективы».

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), с которой у Корпорации развития Енисейской Сибири подписано соглашение о сотрудничестве, отмечают:

Мы приветствуем инициативы по реализации проектов в российской Арктике и поддерживаем инвесторов, готовых вкладываться в развитие регионов Крайнего Севера. Среди резидентов АЗРФ есть представители как крупного бизнеса, так и малого и среднего предпринимательства. Они инвестируют в проекты различной направленности и масштаба. Это хороший сигнал о том, что принятые меры поддержки позитивно воспринимаются бизнесом. Так, для резидентов, которые создают новые рабочие места, предусмотрена льгота по страховым взносам, 75% исчисленных страховых взносов субсидируется за счет средств субсидии, таким образом, конечная нагрузка по взносам составляет: 7,5% для крупного бизнеса и 3,25% для малого и среднего. Инвесторы, которые готовы реализовывать инфраструктурные проекты, также могут получить соответствующую государственную поддержку в рамках программы «Арктическая концессия», которая была запущена осенью 2022. Таким образом, резидент АЗРФ строит дороги, энергообъекты, а государство в течение не более 15 лет возвращает ему инвестиции. При этом регионы тоже вносят свой вклад: предлагают предпринимателям налоговые преференции за счет местного бюджета», — уточнил заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Владимир Гудков.

По мнению председателя правления экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Николая Доронина, Таймырский полуостров определяет будущее развитие всей восточной Арктики.

Арктическая зона, как нам завещал Михаил Ломоносов, одна из территорий, благодаря которой мощь России будет прирастать. Мы по-настоящему северная страна, и у России, можно сказать, «контрольный пакет» Арктики. Считается, что сейчас на учете порядка 10% всех богатств, которые находятся на нашей территории. Но, по моему мнению, их на самом деле гораздо больше. Они располагаются и в континентальной части, и в шельфовой. Красноярский край — географический центр России, и такая важная территория, как Таймырский полуостров, определяет будущее развитие всей восточной Арктики. Это огромная часть с большим потенциалом, наша кладовая, к которой мы подойдем при условии развития технологий и инфраструктуры. Да, это перспектива примерно на 2050, но думать об этом надо уже сейчас».

Мощный промышленный регион способен выступить драйвером развития северных территорий. И проекты Енисейской Сибири, которые объединяют экономические устремления разных субъектов РФ, подтверждают то, что на уровне сотрудничества между регионами мы думаем о развитии очень большой территории», — считает Николай Доронин.

Направления для инвестиционных вложений

Инициативы арктических резидентов реализуются в разных отраслях: это туризм, сфера услуг, информационные технологии, логистика, добыча полезных ископаемых, производство стройматериалов.

Первым резидентом АЗРФ в нашем крае стала компания «Северная звезда» с инициативой создания угольного разреза, а также строительства обогатительной фабрики и всей необходимой инфраструктуры. В рамках проекта будет создано 1168 рабочих мест. Резидент уже начал отгрузку угля с месторождения по Северному морскому пути, идет строительство морского угольного терминала.

Недавно к числу резидентов красноярской Арктики присоединилась компания «Фактория» с проектом по созданию на полуострове Таймыр первого убойного мясоперерабатывающего комплекса. Основная задача — обеспечить жителей Таймыра и в целом Красноярского края высококачественной, экологически чистой продукцией местного оленеводства. Статус резидента АЗРФ позволит предприятию значительно снизить себестоимость продукции, а значит, и цену для конечного потребителя.

Несколько проектов имеют экологическую направленность. Например, производство резиновых покрытий. Оно предполагает повторное и многократное использование резинотехнических отходов, в том числе автомобильных шин.

Резиденты Арктической зоны РФ зарегистрированы и в Норильске. Городу предстоит модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры, будут построены и отремонтированы жилые дома и социальные объекты. У Корпорации развития Енисейской Сибири подписано соглашение о сотрудничестве с Агентством развития Норильска. Оно оказывает поддержку резидентам АЗРФ.

Среди инвестпроектов — строительство турбазы и гостиничного комплекса, бизнес-отеля в центре города и детского развлекательного центра. Также в их числе строительство завода по производству асфальтобетонной смеси.

Наш проект ориентирован на внутренний рынок для нужд города и края и соответствует комплексному плану развития Норильска, который предполагает создание современной инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной. Для реализации развития логистической системы необходим постоянный источник материала для создания и поддержания дорожного покрытия. Благодаря новому асфальтобетонному заводу и дополнительному камнедробильному комплексу себестоимость строительства будет ниже. Также сократятся расходы по доставке материалов для строительства автомобильных дорог», — рассказала первый заместитель генерального директора ООО «ИЛАН-Норильск» Алтынгуль Курмантаева, добавив, что консультационную поддержку на этапе подготовки заявки и содействие в получении господдержки оказала Корпорация развития Енисейской Сибири.

Еще один резидент АЗРФ приступил к строительству первой в Норильске сухой снегосвалки мощностью до 150 тыс. кубометров в месяц. Объем частных вложений в проект, который расположен вблизи района Кайеркан, составит 30 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2023.

Обычно снег вывозят на свалки твердых коммунальных отходов. От Кайеркана до ближайшего полигона 26 км: доставлять снег туда долго и дорого. Кроме этого, повышенная влажность способствует размножению микроорганизмов в мусорной массе. Недобросовестные исполнители могут складировать снег на неопределенных участках, где не осуществляется ни контроль, ни рекультивация. А ведь он содержит много мусора, и это влияет на экологию и привлекательность территории», — пояснил генеральный директор ООО «Айсберг» Андрей Муруев.

Реконструкцией и модернизацией строительного производства, расположенного в Дудинке, планирует заняться ООО «МОНТЕХКОМ». Инвестор нацелен на удовлетворение спроса частного и государственного сектора на строительство и капитальный ремонт трубо- и газопроводов.

Для себя и гостей

Популярное направление для инвестиционной деятельности в АЗРФ — туризм. Практически все базы в Норильске принадлежат предприятиям, и попасть стороннему человеку туда сложно. Однако потребность в загородном отдыхе есть как у жителей, так и у гостей северного города. Один из уже реализованных проектов — турбаза «Малинки» по пути из Норильска в Талнах. Это территория площадью почти 3 тыс. кв. м с гостевыми домиками и всей необходимой для активного отдыха инфраструктурой. Инвестор также планирует построить на озере возле турбазы лодочную станцию, открыть на противоположном берегу палаточный лагерь, а также разработать экскурсионные туры и развивать гастрономическое направление, чтобы знакомить туристов с местной кухней.

Еще один пример успешного участия в инвестиционной деятельности — строительство загородного гостиничного комплекса «Горизонт». Как рассказала директор компании Светлана Кравченко, статус резидента АЗРФ был получен, когда на территории комплекса уже работали несколько объектов. Благодаря преференциям был получен дополнительный земельный участок без проведения торгов, а льготы по налогам и страховым взносам позволили перенаправить средства в развитие. В планах на 2023 открыть еще два гостиничных комплекса за счет реконструкции нежилых зданий.

В условиях промышленного освоения Арктики особое место занимают проекты по модернизации инфраструктуры, создание мощностей по переработке и поставке населению местной продукции, которая относится к экологически чистой и обладает высокими конкурентными преимуществами. Реализация проектов резидентов АЗРФ Красноярского края позволит существенно повысить качество инфраструктуры в Арктике и увеличить вклад региона в экономику страны.