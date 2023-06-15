Власти Красноярского края ищут партнеров от бизнеса для совместных инвестпроектов

В регионе разработано два десятка проектов в сфере ГЧП, инвестиционной емкостью от 100 млн до 1,5 млрд рублей.

Клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири проведут очередную инвестиционную сессию, которая будет посвящена проектам государственно-частного партнерства.

Вниманию бизнесменов будет предложено 20 инвестиционных предложений с объемом вложений от 100 млн до 1,5 млрд рублей. Среди них:

► строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка Ергаки в Красноярском крае;

строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка Ергаки в Красноярском крае; ► создание Музея Севера;

создание Музея Севера; ► строительство легкоатлетического манежа в Красноярске;

строительство легкоатлетического манежа в Красноярске; ► строительство рекреационного кластера по обеспечению доступной и качественной культурно-досуговой и просветительской среды в МАУ «Парк «Роев Ручей»;

строительство рекреационного кластера по обеспечению доступной и качественной культурно-досуговой и просветительской среды в МАУ «Парк «Роев Ручей»; ► строительство частной школы;

строительство частной школы; ► сохранение/реконструкция объектов культурного наследия;

сохранение/реконструкция объектов культурного наследия; ► строительство планетария;

строительство планетария; ► строительство многоуровневых парковок.

Участие в инвестсессии также примут представители Национального центра ГЧП и Минэкономрегионразвития Красноярского края. Также состоится роуд-шоу инвестиционных предложений трех регионов Енисейской Сибири.

Инвестиционная сессия клуба „Миллиард“ является важным событием для региона. Она позволит укрепить его позицию в качестве ведущего центра развития ГЧП в Сибири. Важную роль в этом процессе играют компании, заинтересованные в долгосрочном партнерстве с правительством», — отметил президент клуба «Миллиард» Андрей Перфилов.

Ивестиционная сессия пройдет 26 июня 2023. Это уже третья подобная встреча, которую проводят клуб бизнесменов и КРЕС. Первая состоялась в апреле 2023. Она была посвящена туристической отрасли Красноярского края, Хакасии и Тувы. Следующая встреча состоялась в мае 2023. На ней говорили о сельскохозяйственных проектах в этих регионах.

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