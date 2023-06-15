Власти Красноярского края ищут партнеров от бизнеса для совместных инвестпроектов
В регионе разработано два десятка проектов в сфере ГЧП, инвестиционной емкостью от 100 млн до 1,5 млрд рублей.
Клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири проведут очередную инвестиционную сессию, которая будет посвящена проектам государственно-частного партнерства.
Вниманию бизнесменов будет предложено 20 инвестиционных предложений с объемом вложений от 100 млн до 1,5 млрд рублей. Среди них:
- ► строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка Ергаки в Красноярском крае;
- ► создание Музея Севера;
- ► строительство легкоатлетического манежа в Красноярске;
- ► строительство рекреационного кластера по обеспечению доступной и качественной культурно-досуговой и просветительской среды в МАУ «Парк «Роев Ручей»;
- ► строительство частной школы;
- ► сохранение/реконструкция объектов культурного наследия;
- ► строительство планетария;
- ► строительство многоуровневых парковок.
Участие в инвестсессии также примут представители Национального центра ГЧП и Минэкономрегионразвития Красноярского края. Также состоится роуд-шоу инвестиционных предложений трех регионов Енисейской Сибири.
Инвестиционная сессия клуба „Миллиард“ является важным событием для региона. Она позволит укрепить его позицию в качестве ведущего центра развития ГЧП в Сибири. Важную роль в этом процессе играют компании, заинтересованные в долгосрочном партнерстве с правительством», — отметил президент клуба «Миллиард» Андрей Перфилов.
Ивестиционная сессия пройдет 26 июня 2023. Это уже третья подобная встреча, которую проводят клуб бизнесменов и КРЕС. Первая состоялась в апреле 2023. Она была посвящена туристической отрасли Красноярского края, Хакасии и Тувы. Следующая встреча состоялась в мае 2023. На ней говорили о сельскохозяйственных проектах в этих регионах.
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