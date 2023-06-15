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Власти Красноярского края ищут партнеров от бизнеса для совместных инвестпроектов

Власти Красноярского края ищут партнеров от бизнеса для совместных инвестпроектов
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

В регионе разработано два десятка проектов в сфере ГЧП, инвестиционной емкостью от 100 млн до 1,5 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири проведут очередную инвестиционную сессию, которая будет посвящена проектам государственно-частного партнерства.

Вниманию бизнесменов будет предложено 20 инвестиционных предложений с объемом вложений от 100 млн до 1,5 млрд рублей. Среди них:

  • строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка Ергаки в Красноярском крае; 
  • ► создание Музея Севера;
  • ► строительство легкоатлетического манежа в Красноярске;
  • ► строительство рекреационного кластера по обеспечению доступной и качественной культурно-досуговой и просветительской среды в МАУ «Парк «Роев Ручей»;
  • ► строительство частной школы;
  • ► сохранение/реконструкция объектов культурного наследия; 
  • ► строительство планетария;
  • ► строительство многоуровневых парковок.

Участие в инвестсессии также примут представители Национального центра ГЧП и Минэкономрегионразвития Красноярского края. Также состоится роуд-шоу инвестиционных предложений трех регионов Енисейской Сибири.

Инвестиционная сессия клуба „Миллиард“ является важным событием для региона. Она позволит укрепить его позицию в качестве ведущего центра развития ГЧП в Сибири. Важную роль в этом процессе играют компании, заинтересованные в долгосрочном партнерстве с правительством», — отметил президент клуба «Миллиард» Андрей Перфилов.

Ивестиционная сессия пройдет 26 июня 2023. Это уже третья подобная встреча, которую проводят клуб бизнесменов и КРЕС. Первая состоялась в апреле 2023. Она была посвящена туристической отрасли Красноярского края, Хакасии и Тувы. Следующая встреча состоялась в мае 2023. На ней говорили о сельскохозяйственных проектах в этих регионах.

 

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В Красноярском крае появится новый фонд прямых инвестиций

Ключевым событием весны-2023 клуба «Миллиард» стал запуск фонда прямых инвестиций. Его инвестиционная емкость составляет более 1 млрд рублей. Рассматриваются как действующие проекты, так и стартапы.

Треть красноярских инвесторов держат в акциях до 50% портфеля

При этом почти 20% инвесторов из Красноярска не боятся формировать из акций больше чем половину портфеля.

Кадровый потенциал Енисейской Сибири

Привлечение опытных управленцев и квалифицированных специалистов для занятости в инвестиционных проектах — одна из важных задач Корпорации развития Енисейской Сибири.

Автор: Петр Савельев
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