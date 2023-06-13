Треть красноярских инвесторов держат в акциях до 50% портфеля

При этом почти 20% инвесторов из Красноярска не боятся формировать из акций больше чем половину портфеля.

Красноярские инвесторы рассказали о самых привлекательных секторах экономики на первый квартал 2023.

«Большинство неквалифицированных инвесторов Красноярска и Красноярской области считают наиболее привлекательными бумаги банков и финансовых организаций, предприятий добывающей отрасли и агропромышленных компаний», — говорится в опросе, проведенном УК ПСБ.

Также из его данных следует, что больше 75% держателей не избегают бумаг, которые относятся к компаниям второго и третьего эшелонов. Такие рисковые инвестстратегии — показатель ожидания более высокой доходности в будущем. В данных опроса отмечается, что при этом 36% респондентов преимущественно выбирают стратегии с низким уровнем риска.

Акции оказались самым востребованным инструментом для неквалифицированных инвесторов Красноярска и региона. 34% опрошенных держат в акциях от 30 до 50% портфеля, а 17% — свыше 50% портфеля.

При этом трансформации фондового рынка в 2022 не спровоцировали существенных изменений отношения неквалифицированных инвесторов к акциям. 41% участников опроса не поменяли долю акций в портфелях, а 18% пошли на незначительное увеличение. Еще 39% респондентов, напротив, незначительно уменьшили вложения в акции.

38% называют определяют основные мотивы снижения доли акций в портфелях как опасения возможного снижения котировок, еще 30% ссылаются на дефицит знаний в вопросах инвестирования в акции.

Очевидный тренд в активах розничных клиентов — фокус на акции, где исторические и прогнозные доходности значительно превышают доходности депозитов. В условиях повышенной неопределенности мы отмечаем высокую склонность населения к сбережениям, что в итоге может вылиться в приток значительных сумм на фондовый рынок, как это было в 2020-2021 годах», — комментирует Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ.

Респондентами опроса стали 1,2 тыс. неквалифицированных инвесторов из всех российских федеральных округов.

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