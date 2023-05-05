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Как сформировать инвестпортфель в 2023

Как сформировать инвестпортфель в 2023
Иллюстрация: БКС Мир инвестиций

Российский рынок ценных бумаг продолжает оставаться интересным для инвестиций. Какие вызовы стоят перед инвесторами обсудили с Аркадием Гветадзе, директором красноярского филиала БКС.

#МНЕНИЯ

БКС: действовать в интересах клиента

Остановка торгов в марте прошлого года, все новые и новые санкции против страны, эмбарго на поставку российских ресурсов и потолок цен на российскую нефть — все это так или иначе повлияло на экономику страны. Одним из результатов комплекса этих сложных обстоятельств стало то, что, наверное, впервые в современной истории российского фондового рынка ключевыми игроками стали частные инвесторы. А для них оказалось чрезвычайно важно опереться на советы опытного игрока.

Наши клиенты — крупные инвесторы, несмотря на эти обстоятельства, сохранили интерес к размещению капитала, но стали более осознанно подходить к выбору финансового партнера. В прошлом году наша компания стала одной из немногих, чьи продукты и сервисы оставались доступными для клиентов в полном объеме, хотя объем запросов и разного рода операций значительно вырос. Благодаря нашей экспертизе и инфраструктуре клиенты смогли составить инвестиционные портфели, которые соответствуют текущим реалиям и учитывают ситуацию на рынке ценных бумаг и состояние экономики.

На самом деле фондовый рынок и экономика страны испытывают санкционное давление с 2014. Что касается прошлого года, какие-то действия, касавшиеся ключевых отраслей, самых доходных экспортных направлений и крупнейших компаний, безусловно, были чувствительными и отразились на биржевых котировках. Но в то же время некоторые ограничения, если оценить их трезво, носили формальный характер, по сути, ничего не меняя для фондового рынка и экономики в целом.

Опытный игрок 

БКС 27 лет на инвестиционном рынке. Почти за три десятка лет мы накопили немалый опыт, который помогает не только анализировать текущую ситуацию, но и извлекать из нее пользу и выстраивать действия в интересах клиента.

Например, мы первыми из крупных российских брокеров предоставили доступ своим клиентам к торгам ценными бумагами компаний Гонконга и Китая. Итогом же стратегии стал постоянный прирост числа клиентов: за 2021 их число увеличилось на 30%, в 2022 к ним присоединились еще десятки тысяч. 

Прогноз на 2023 также позволяет смотреть в будущее с осторожным оптимизмом, хотя определенный элемент непредсказуемости и сохраняется. Например, стоимость валюты будет зависеть от многих факторов. Один из важнейших — геополитическая ситуация, а также стоимость нефти. Эксперты БКС ожидают колебания стоимости валюты в широком диапазоне. Вероятно, средневзвешенный курс в течение 2023 будет составлять около 77 рублей за доллар.

Что касается российского рынка ценных бумаг, то он однозначно является интересным для инвестиций. И более того, в том состоянии, в каком он находится сегодня, он стал еще более интересным, чем год назад. Многие российские компании возвращаются к дивидендам. И размер этих самых дивидендов зачастую больше разного рода финансовых инструментов с фиксированной доходностью — то есть вкладываться в российские компании вновь становится выгодно. Поэтому в этом году мы ожидаем роста на российском фондовом рынке.

«БКС Мир инвестиций»
Красноярск
Мира, 124
+7 (391) 680 970
bcs.ru
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Автор: Александр Вознесенский
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