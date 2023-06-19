Больше 80 млн получат красноярские НКО от Фонда президентских грантов

20,5 млн из них направят благотворительному фонду «Феникс» — это грантовый рекорд для региона.

Во второй декаде июня объявили результаты второго конкурса Фонда президентских грантов: Красноярский край вошел в топ-12 регионов по количеству победивших проектов.

В 2023 гранты получили 37 красноярских некоммерческих организаций. Суммарно им выделят больше 80 млн из федеральной казны. Эксперты конкурса поддержали проекты, направленные на:

охрану здоровья и популяризацию ЗОЖ;

развитие науки и образования;

продвижение культуры и искусства;

социальную тематику;

сохранение исторической памяти;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие институтов гражданского общества;

молодежные инициативы.

Самый значительный в регионе грант получил благотворительный фонд «Феникс»: организации выделили 20,5 млн рублей. Средства направят на реализацию инициативы «PRO жизнь». Еще около 7,5 млн рублей указаны как софинансирование. Всего в «PRO жизнь» вложат почти 28 млн рублей.

Теперь бригады медико-социальной паллиативной помощи смогут выезжать в Назарово, Ачинск и прилегающие села. Еще часть гранта уйдет на стажировки команды в государственных и частных хосписах РФ.

Как пишет Татьяна Станкевич, глава БФ «Феникс», сейчас организация заключает договор с грантодателем, а с 1 июля начнется подготовительный этап. На полномасштабную реализацию заложили больше года — с 1 июля 2023 по 30 сентября 2024.

«Самое главное, мы остаемся рядом с нашими подопечными и продолжаем весь спектр услуг, который оказывали наши выездные бригады. На самом деле за этой победой стоит огромная работа всей команды. Команды людей, которые болеют душой за „Феникс“. Это люди — мега мозг, мега энергия, мега прагматики и реалисты», — пишет Татьяна Станкевич.

Победителями второго конкурса ФПГ стали 1 504 проекта из всех регионов России. Между ними распределят около 3,5 млрд рублей.

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