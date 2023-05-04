«Много любви»: девочка-бабочка из Красноярска стала героиней персональной фотосессии

Фонд «Добро24.ру», звездные фотограф Юлия Раскова и стилист Екатерина Мельникова, а также дизайнер Ирина Мерман организовали для девочки-бабочки Тани Сырат-Оол персональную фотосессию.

Подопечная благотворительного фонда «Добро24.ру» Таня Сырат-оол стала главной героиней организованной специально для нее фотосессии. Как рассказала Ольга Абанцева, сооснователь фонда, идея проекта появилась после того, как девочка стала объектом буллинга в школе.

В благотворительном фонде «Добро24.ру» 11-летнюю подопечную Таню Сырат-оол называют «бабочкой»: такое определение используют для детей, страдающих буллезным эпидермолизом. Чувствительная кожа этих людей по сути не прочнее крыла бабочки. Ранимая кожа — не единственное заболевание девочки; у Тани диагностированы врожденное укорочение левой ноги, дефицит веса, стеноз пищевода.

Недавно девочка столкнулась со школьным буллингом: как рассказала в соцсетях Ольга Абанцева, одноклассники называют Таню «одноглазой».

«Таня переживает. В очередных еженедельных новостях для #фондикизкрасноярсканам написала Танина мама. <...> Смиряться с такими вещами нельзя, корешки зла быстро разрастаются в джунгли ненависти. А я не хочу, чтобы в нашей нежной и красивой девочке-бабочке росла ненависть от боли и обиды. Я хочу ей крыльев. И чтобы ничего не боялась. Ни болезни своей, ни хулы недалеких людей, ни оценок тех, кто не видит ничего внутри, кроме внешнего», — говорит сооснователь фонда «Добро24.ру».

Так появился проект, который помогли воплотить фотограф Юлия Раскова, стилист Екатерина Мельникова, и дизайнер Ирина Мерман: 1 мая в пространстве шоурума MERMAN прошла фотосессия, героинями которой стали Таня и ее мама.

Юлия Раскова известна жителям Красноярска как фотограф, работавший, например, на съемках для Димы Билана, Полины Гагариной и группы «Слот». Она поделилась с «Деловым кварталом» впечатлениями от участия в локальном, но по-своему масштабном проекте.

Я очень рада, что присоединилась. В мире нет ничего несовершенного, но при этом все прекрасно. Я сама не совсем здорова — проблемы со слухом и со зрением, вызванные родовой травмой: у меня не формирует картинку правый глаз, и смотрю в видоискатель я левым глазом, поэтому понимаю, как непросто бывает детям, особенно в таком возрасте, отличаться от других. И я счастлива, что дело моей жизни — фотография, может служить добру и делать мир хоть чуточку лучше, вызывать радостные улыбки и давать веру в то, что если очень хочется, всего непременно можно достичь. Меня удивило, какая Таня молодец! Она сходу понимала и выполняла те вещи, которые не всегда сразу понимает взрослый человек! Съемка прошла легко, и я счастлива быть знакомой с Таней и ее мамой», — говорит Юлия Раскова.

Воздушный и нежный образ, превративший девочку-бабочку в настоящую принцессу, создала Екатерина Мельникова, красноярский визажист: многие помнят ее как победительницу конкурса-шоу «Битва стилистов Красноярск».

Непосредственно в пространстве съемки — шоуруме MERMAN, команде и героиням помогала Наталья Филькина, стилист и управляющая шоурумом.

Искренне рада, что у нас есть такие проекты и люди, которые бескорыстно дарят частичку своего душевного тепла тому, кто в этом нуждается. На протяжении всего процесса меня не покидала мысль: „Как хочется, чтобы все детки были здоровы!“. Таня — очень открытая и лучезарная, и хочется, чтобы у нее все было хорошо. Для кого-то малая помощь может иметь огромнейшее значение, и пусть в мире будет больше добрых людей и таких проектов», — говорит Наталья Филькина.

Как отмечает Ирина Мерман, дизайнер и создательница одноименного шоурума, с ее стороны основная стремление заключалось в том, чтобы «пустить Таню в пространство красоты и сделать девочку чуть счастливее».

«И хрупкая одиннадцатилетняя девочка была счастлива. И мама Танина была счастлива счастьем дочери. И малышка сказала: „Это был лучший подарок на День рождения“», — добавляет Ольга Абанцева, сооснователь благотворительного фонда.

В январе 2023 мы рассказывали об Игоре Микитине, хирурге красноярского центра пластической хирургии, который присоединился к благотворительному проекту «Возрождение», цель которого — улучшить качество жизни женщин, перенесших мастэктомию при лечении рака.

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