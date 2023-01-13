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Красноярский пластический хирург присоединился к проекту фонда «Добро24.ру»

Красноярский пластический хирург присоединился к проекту фонда «Добро24.ру»
Иллюстрация: пресс-служба фонда "Добро24.ру"

На благотворительной основе он проведет несколько операций по реконструкции молочной железы после мастэктомии.

#НОВОСТИ

Красноярский центр пластической хирургии начал работу в рамках благотворительного проекта «Возрождение», расширив возрастной ценз участниц проекта до 55 лет, рассказали в фонде «Добро24.ру».

В рамках проекта центр проведет шесть благотворительных операций по реконструкции молочной железы, направленных на улучшение качества жизни женщин, перенесших мастэктомию при лечении рака.

Мы каждый год, выполняем ряд благотворительных операций, в этом году нас поддержал фонд „Добро 24.ру“, который понимает насколько меняется жизнь женщины после постановки диагноза и удаления молочной железы», — говорит пластический хирург центра Игорь Микитин, который и инициировал акцию.

Первыми пациентками проекта, которые смогут бесплатно пройти ряд операций по реконструкции молочной железы и вернуться к полноценной жизни, стали Анастасия Генова (37 лет), которая столкнулась с заболеванием в 2020 году и Светлана Карпухина (43 года), с диагнозом карцинома молочной железы с проведенной радикальной мастэктомией. Все этапы лечения участниц «Возрождение» можно будет увидеть с 16 января 2023 в социальных сетях Игоря Микитина.

Проект „Возрождение“ важен не только с точки зрения помощи благополучателям, но и тем, что Игорь Микитин показывает пример социальной ответственности коллегам из сферы частной медицины. Пример, который можно тиражировать», — говорит сооснователь и пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева.

Подробнее об участии в проекте можно узнать в специальном разделе на сайте фонда «Добро 24.ру».

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Поверить в чудо: Проект «Возрождение» вернет женщинам любовь к себе

Игорь Микитин проведет в Красноярске шесть благотворительных операций для женщин, перенесших рак. Проект получил название «Возрождение».

 

Автор: Петр Савельев
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