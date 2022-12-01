Поверить в чудо: Проект «Возрождение» вернет женщинам любовь к себе

Игорь Микитин проведет в Красноярске шесть благотворительных операций для женщин, перенесших рак. Проект получил название «Возрождение».

Игорь Микитин, пластический хирург и онколог-маммолог, волшебником себя не считает. Однако благодаря его мастерству уже немало женщин поверили в чудо — доктор вернул им желание жить, радоваться и любоваться своим отражением в зеркале.

Онкологическое заболевание — это всегда потрясение для человека. Лечение рака груди часто сопряжено с травмирующей психику женщины операцией — удалением молочной железы. Потеря эстетически важного органа становится для пациенток личной трагедией, смириться с которой тяжело.

Однако сегодня существуют возможности, благодаря которым женщины возвращаются к полноценной жизни. Так, после успешного лечения пациентки решаются на реконструкцию груди. Это лечебно-эстетическая процедура воссоздания утраченных формы и объема.

Игорь Микитин проведет в Красноярске шесть благотворительных операций для женщин, перенесших рак. Проект получил название «Возрождение».

Игорь Львович, насколько актуальна проблема заболеваемости раком груди?

— Только в 2020 в России зарегистрировано почти 65 тыс. случаев рака молочной железы. Один из основных методов лечения — радикальная мастэктомия (удаление груди).

В последние годы этот вид рака значительно помолодел. Нередко диагноз ставят пациенткам 27…35 лет. При своевременной диагностике и лечении шансы на выздоровление высоки, но удаление груди для женщины всегда огромный стресс. Принять эти обстоятельства бывает очень сложно. Пациентки переживают, замыкаются в себе, это сказывается на отношениях в семье, коллективе.

Проект «Возрождение» — ваш первый опыт благотворительной деятельности?

— Нет, прежде мы уже проводили подобные благотворительные операции, бесплатно или со значительной скидкой, восстанавливая грудь женщинам, перенесшим рак. Сейчас решили сделать это в формате проекта. Это совместная работа с благотворительным фондом «Добро24.ру». На одной из встреч мы познакомились с сооснователем фонда Ольгой Абанцевой, обсудили, насколько актуальна проблема, и договорились о сотрудничестве.

Что происходит с пациентками после операции по реконструкции груди? Действительно их жизнь кардинально меняется?

— Да, женщины начинают воспринимать себя совершенно по-другому. Операция возвращает им уверенность, а это положительно отражается и на семье, и на работе, и на отношениях с людьми. Кто-то вообще принимает решение изменить жизнь кардинально, в лучшую сторону. Именно поэтому проект важен для меня.

Реконструкция — процесс длительный?

— Он состоит из нескольких этапов и требует времени.

То есть врачи могут вернуть женскому телу внешний вид как до операции?

— Можно сделать так, что другой человек не поймет, что с грудью что-то не так. Визуально она практически не будет отличаться.

Кто может участвовать в благотворительном проекте?

— Мы приглашаем женщин от восемнадцати до тридцати пяти лет, перенесших полную мастэктомию. Условия участия можно посмотреть на сайте фонда «Добро24.ру».

Есть ли вообще ограничения по возрасту для проведения операции? Можно ли сделать такую процедуру, например, после пятидесяти лет?

— Как таковых ограничений нет. Эта операция особенно востребована у молодых женщин, поскольку более возрастные пациентки в силу разных убеждений стесняются обсуждать тему восстановления груди.

Вы участник премии «Человек года», что для вас это значит?

— Если стану победителем в своей номинации, безусловно, это будет приятно. Но на участии в конкурсах и наградах я не зациклен. Что касается благотворительного проекта, то здесь для меня важно прежде всего, дать возможность женщинам почувствовать себя счастливыми.

Чья оценка вам важнее — пациентов или профессионального сообщества?

— Пациенты и коллеги оценивают по разным критериям. Но для меня одинаково важны все мнения.

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