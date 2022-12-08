Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.12
62,93
65,89
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Твори добро – назван победитель номинации «Доброе дело бизнеса»

Твори добро – назван победитель номинации «Доброе дело бизнеса»
Иллюстрация: DK.RU

В самой социальнозначимой номинации премии «Человек года» представлены предприниматели, которые системно и проектно занимаются добрыми делами.

#НОВОСТИ
Основные критерии оценки – не суммы помощи, а следование принципам добросовестной благотворительности: сбор средств и организация поддержки не через личные карты и счета, а через легальные институты благотворительности.
 
В шорт-лист были отобраны 13 проектов, в финале номинации три из них:
– Михаил Афоничев, компания «Енисейпром», резидент клуба «Миллиард»;
– Денис Куликов, компания «ФасадСтройМонтаж», резидент клуба «Миллиард»;
– Роман Нагибин, «ФК «ПУЛЬС». 
 
Соучредителем номинации в 2022 выступил центр эстетической и функциональной стоматологии «Галерея улыбок». Для объявления победителя на сцену поднялись главный врач, стоматолог-ортопед клиники «Галерея улыбок» Бахром Музафаров и директор по развитию «Галереи улыбок» Кристина Вишневская
Номинация, победителя в которой мы узнаем буквально через пару минут, совершенно особенная. Очень глубокая, человечная и очень личная. В глобальном смысле в этой номинации нет победителей, потому что за каждым добрым делом стоит судьба или даже жизнь. О добрых делах не принято говорить. На самом же деле очень важно, чтобы как можно больше людей было вовлечено в тему благотворительности, и чтобы она вызывала отклик в сердцах людей. Чтобы на смену осторожности к теме благотворительности, которая существует в обществе, пришли милосердие и желание помогать. Подарок, который мы приготовили для победителя, как раз об этом. Это сертификат на создание видеоролика о том самом добром деле, которое поддерживает победитель» – сказал перед открытием конверта Бахром Музафаров. 
Он назвал имя победителя – Роман Нагибин, «ФК «ПУЛЬС». Второй год компания   ФК «ПУЛЬС» поддерживает проект «Окрыленные дети» для подопечных фонда «Добро24.ру», больных ретинобластомой (рак глаз) – оказана помощь в размере 980 тыс. рублей. В 2022 был поддержан проект «Диагностика» — высокотехнологичная диагностика для детей с лейкозом из Красноярского края и Хакасии, позволяющая наиболее точно установить диагноз, а значит, назначить оптимальное лечение и спасти жизнь (оказана помощь в размере 300 тыс. рублей). В этом году ФК «ПУЛЬС» поддержала еще одну «дорогостоящую» подопечную фонда — девочку-бабочку с буллезным эпидермолизом: сумма поддержки 500 тыс. рублей. В общей сложности в 2022 компания ФК «ПУЛЬС» оказала помощь благотворительному фонду «Добро24.ру» в размере 1 780 000 рублей. 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Зерновой экспорт Красноярского края потерял больше третиЗерновой экспорт Красноярского края потерял больше трети
  • В Красноярске продали участок компании «Крепость»В Красноярске продали участок компании «Крепость»
  • Красноярский край недобрал налогов в бюджетКрасноярский край недобрал налогов в бюджет
  • Человек года` 2022: номинация «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»Человек года` 2022: номинация «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»
  • Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса»Человек года` 2022: номинация «Новые лица бизнеса»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.