Твори добро – назван победитель номинации «Доброе дело бизнеса»

В самой социальнозначимой номинации премии «Человек года» представлены предприниматели, которые системно и проектно занимаются добрыми делами.

Основные критерии оценки – не суммы помощи, а следование принципам добросовестной благотворительности: сбор средств и организация поддержки не через личные карты и счета, а через легальные институты благотворительности.

В шорт-лист были отобраны 13 проектов, в финале номинации три из них:

– Михаил Афоничев, компания «Енисейпром», резидент клуба «Миллиард»;

– Денис Куликов, компания «ФасадСтройМонтаж», резидент клуба «Миллиард»;

– Роман Нагибин, «ФК «ПУЛЬС».

Соучредителем номинации в 2022 выступил центр эстетической и функциональной стоматологии «Галерея улыбок». Для объявления победителя на сцену поднялись главный врач, стоматолог-ортопед клиники «Галерея улыбок» Бахром Музафаров и директор по развитию «Галереи улыбок» Кристина Вишневская.

Номинация, победителя в которой мы узнаем буквально через пару минут, совершенно особенная. Очень глубокая, человечная и очень личная. В глобальном смысле в этой номинации нет победителей, потому что за каждым добрым делом стоит судьба или даже жизнь. О добрых делах не принято говорить. На самом же деле очень важно, чтобы как можно больше людей было вовлечено в тему благотворительности, и чтобы она вызывала отклик в сердцах людей. Чтобы на смену осторожности к теме благотворительности, которая существует в обществе, пришли милосердие и желание помогать. Подарок, который мы приготовили для победителя, как раз об этом. Это сертификат на создание видеоролика о том самом добром деле, которое поддерживает победитель» – сказал перед открытием конверта Бахром Музафаров.

Он назвал имя победителя – Роман Нагибин, «ФК «ПУЛЬС». Второй год компания ФК «ПУЛЬС» поддерживает проект «Окрыленные дети» для подопечных фонда «Добро24.ру», больных ретинобластомой (рак глаз) – оказана помощь в размере 980 тыс. рублей. В 2022 был поддержан проект «Диагностика» — высокотехнологичная диагностика для детей с лейкозом из Красноярского края и Хакасии, позволяющая наиболее точно установить диагноз, а значит, назначить оптимальное лечение и спасти жизнь (оказана помощь в размере 300 тыс. рублей). В этом году ФК «ПУЛЬС» поддержала еще одну «дорогостоящую» подопечную фонда — девочку-бабочку с буллезным эпидермолизом: сумма поддержки 500 тыс. рублей. В общей сложности в 2022 компания ФК «ПУЛЬС» оказала помощь благотворительному фонду «Добро24.ру» в размере 1 780 000 рублей.