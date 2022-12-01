«Человек года, благотворительность и образование»: вышел ноябрьский номер ДК

Новый номер журнала практически полностью посвящен премии «Человек года», но есть в нем и еще что почитать.

В Красноярске вышел ноябрьский номер журнала «Деловой квартал». В нем представлены все номинанты премии «Человек года — 2022», вошедшие в шорт-листы своих номинаций, которых в этом году 14. Сама церемония награждения состоится уже совсем скоро — 8 декабря. Пройдет она в конгресс-холле СФУ.

Это будет уже 13 раз, когда ДК вручает эту премию в Красноярске. Помимо номинаций есть в ней и главный приз — собственно звание «Человек года». В разное время его удостаивались очень разные люди — от предпринимателей до политиков и даже врачей ковидных госпиталей, как было в 2020. О всех них в проекте «12 главных».

В этом году у премии множество партнеров. Генеральным же стала Tiksan Group. Помимо прочего в компании решили установить в рамках премии рекорд России, объединив тысячу организаций из Красноярского края в единую благотворительную сеть. Подробнее об этом можно почитать в журнале.

Если вы думаете, что в Сибири если и можно играть в гольф, то только летом, — почитайте материал, написанный в соавторстве с амбассадором гольфа в Красноярске Аленой Демкиной (спойлер: оказывается, это не так).

Также расскажем о новом проекте благоустройства, который сейчас реализуется на острове Отдыха. Скоро здесь появится современная лодочная станция и прогулочная зона со всеми атрибутами. А на воде даже маяк установят.

В этом году образовательной сети «Умка» исполняется 12 лет. Пройти мимо этого события мы не смогли и расспросили ее основателя Татьяну Андрееву об истории проекта и том месте, который он занимает в ее жизни.

Напоминаем, что журнал «Деловой квартал» в Красноярске распространяется по адресной подписке, а также через рестораны города. ПДФ-версию можно полистать здесь.

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