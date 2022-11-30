Определены все победители премии «Человек года` 2022» в Красноярске

Завершена работа четырнадцати составов жюри премии «Человек года-2022» в Красноярске. Об этом сообщают ее организаторы.

В этом году премия насчитывает 14 номинаций и 138 претендентов, попавших в шорт-листы. В жюри в течение трех месяцев работало 168 экспертов. Номинирование проходило в три этапа. Сначала формирование лонг-листов. Самыми многочисленными они стали в номинациях «Доброе дело бизнеса», «Культура: частные проекты» и «Новые лица бизнеса». Затем прошли очные и заочные заседания комиссий и финальное анкетирование.

Заседания комиссий в этом году превратились в отдельные события на полях премии. Например, в номинации «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард» лидеров выбирали открытым голосованием всего клуба. Заседание комиссии номинации «Жилой комплекс года» состоялось на площадке всесезонного гольф-пространства Golfstation. В номинации «Детское частное образование» по инициативе Татьяны Андреевой (сеть образовательных центров «Умка»), председателя жюри, были введены гостевые выезды к номинантам шорт-листа. В номинации «Сельхозпроизводитель года» был использован экспертный питчинг — пятиминутные выступления членов жюри в защиту своих выдвиженцев. Пожалуй, самым необычным стало испытание шорт-листа в номинации «Семейный бизнес» — семьи предпринимателей искали выходы из сложных ситуаций в формате психологического театра. А в номинации «Ресторатор года: новые проекты» вообще решили предоставить выбор победителя гостям премии — интерактивное голосование пройдет непосредственно во время церемонии.

Главное интригой премии всегда является выбор редакции. Издание «Деловой квартал» оставляет за собой право определить главного Человека года` 2022.

Мы долго спорили и, как всегда, рассматривали несколько кандидатур. Тем не менее удалось прийти к общему мнению. Человек года` 2022 определен, но его имя мы назовем в конце церемонии. Следите за премией», — сказала Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Напомним, что закрытая церемония вручения премии состоится 8 декабря в Конгресс-Холле СФУ.

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