Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Банкир года»

Одна из наиболее традиционных номинаций премии с каждым годом актуализируется благодаря вызовам новой реальности.

Предлагаемые условия испытывают банковскую отрасль на надежность, технологичность и гибкость одновременно. Именно эти качества банков наиболее востребованы предпринимателями.

Константин Безматерных,

региональный директор «Промсвязьбанка» в Красноярском крае

В 2022 красноярский офис ПСБ оказал своевременные меры поддержки представителям малого и среднего бизнеса региона. Банк кредитовал предпринимателей в рамках обновленной антикризисной программы, реструктуризировал действующие кредиты клиентов-предпринимателей, разработал и внедрил собственные меры поддержки бизнеса. Совершенствование банковских инструментов проводилось в том числе на основе открытого диалога с представителями предпринимательского сообщества Красноярского края.

Сейчас дополнительный офис ПСБ «Красноярский» активно наращивает объем выдаваемых инвестиционных льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Наталья Михайлова,

директор Красноярского регионального филиала Россельхозбанка

Красноярский филиал Россельхозбанка является ключевым финансовым партнером предприятий агропромышленного комплекса Красноярского края и Республики Хакасия, оказывая финансовую поддержку клиентам малого и среднего бизнеса.

В 2022 Россельхозбанк направил на поддержку аграриев региона более 3 млрд рублей. А сотрудничество с региональным Минфином позволило в 1,5 раза увеличить депозитный портфель филиала.

Весной этого года банк одним из первых предложил своим клиентам карты платежной системы UNION PAY, тем самым предоставив альтернативу для расчетов взамен VISA и Mastercard.

Сергей Скляров,

директор территориального управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия Азиатско-Тихоокеанского банка

Несмотря на все вызовы, которые подкинул уходящий год, АТБ в Красноярске не только сохранил клиентскую базу, но и зафиксировал рост по ряду направлений. Это можно объяснить клиентоориентированным подходом и качественными, доступными, а самое главное — выгодными продуктами.

К примеру, активная клиентская база АТБ в крае за девять месяцев выросла на 25%, а по направлению ВЭД — и вовсе вдвое. По кредитным продуктам прирост составил 38%.

Наталья Тябут,

бизнес-архитектор дивизиона Сибирь, банк «Точка»

«Точка» — это операционный банк для малого и среднего бизнеса, деятельность которого сосредоточена на предоставлении предпринимателям различных сервисов, причем не только финансовых. В этом году продолжил расширять их линейку. Выход на маркетплейсы, telegram-бот с уведомлениями об операциях, сервис по поиску новых клиентов — эти и многие другие продукты «Точки» помогают развивать бизнес даже в самое непростое время. Как итог — за 2022 количество клиентов банка в Красноярском крае увеличилось на 11%.

Иван Фаркашев,

начальник операционного офиса «Красноярский» банка «Левобережный»

В 2022 банк «Левобережный» активно запускал новые продукты, повышающие выживаемость бизнеса. В частности, для предпринимателей он снижал ставки по кредитам и эквайринговым операциям. В результате даже во втором квартале кредитный портфель банка в сегменте малого и среднего бизнеса вырос на 6%, а в третьем — на 16%.

Клиентская же база «Левобережного» с начала 2022 в части юридических лиц выросла на четверть.

Куратор номинации Евгений Волошинский