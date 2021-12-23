Ольга Абанцева: «Благотворительность стала частью премии «Человек года»

Сооснователь фонда «Добро24.ру» рассказала, как премия «Человек года» помогает привлекать средства на лечение детей и развивать благотворительность.

Сооснователь фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева в своем аккаунте ФБ рассказала, сколько средств было привлечено с помощью различных форматов премии на лечение детей и программы фонда.

В целом, благодаря премии на счет фонда поступило 372 716 рублей пожертвований.

Это были частные пожертвования, средства от продажи билетов на премию, которые перечислило издание «Деловой квартал» в Красноярске и участие Сбера — учредителя номинации «Доброе дело».

«Средства начали поступать после того, как в пользу фонда отметил свой «День рождения в подарок» управляющий красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев. Это произошло после Экспертного совета в номинации «Доброе дело». Мы добавили недостающую сумму к сбору Савы Найверта с ДЦП, оплатили реабилитацию.

Затем пришли деньги на подарки в «Пионерскую речку и Салют» от Николая Трегубова, который попал в шорт-лист номинанции — тут не прогадаешь — «Доброе дело». Это 25 подарков из 185, на которые мы собирали, для детей, которым жизнь редко что-то дарит.

100 000 рублей поступило от редакции «Делового квартала» с продажи билетов. Это бесценный вклад на программу «Диагностика» для детей с лейкозами на 2022 год. Это около 2 месяцев оплаты программы, около 10 детей (каждый месяц просто разное количество детей и методов), которым благодаря самой современной диагностике поставят точный диагноз, пропишут точный протокол лечения и спасут жизнь.

215 800 рублей поступило от СБЕР на реабилитацию 3 детей — Полины Мурзиной (двусторонняя сенсоневральная глухота, состояние после кохлеарной имплантации, нужна реабилитация по слуху и речи) и Семена и Вани Ковешниковых с ДЦП», — поделилась Ольга Абанцева.

Также сооснователь фонда отметила инклюзивность премии.

Человек года-2021» показал, что даже на бизнес-событии есть место инклюзии, пригласив кофейню фонда «Право на счастье» работать во время вэлкома. Это не формальность. Это как раз та нормальность, что характерна для цивилизованного мира, где не делят людей на своих, чужих, таких или не таких. И это мощный посыл в мир, где родители здоровых детей выгоняют с площадки детей с особенностями или где жители дома встают «свиньей» против пандуса для центра с детьми с особенностями развития», — отметила Ольга Абанцева.

Также она выразила признательность за проведение номинации «Доброе дело»:

«Эта номинация — возможность говорить о том, что в городе и крае есть сильные некоммерческие организации, которые закрывают (иногда телами) ту бездну проблем, с которыми не справляется махина государства, а люди — могут. Возможность говорить о своих жертвователях, их ценности, и о благодарности, которую мы к ним испытываем. Возможность для наших жертвователей-бизнесменов гордиться тем, что они делают, высоко держа голову и получая заслуженные аплодисменты, не думая, что кто-то там заикнется о том, что они занимаются благотворительностью для пиара или неведомых налоговых льгот. И, да, как статуэтку ставить на пьедестал их деяния, подавая пример другим».