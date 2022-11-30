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Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»
Иллюстрация: ДК

Номинация претерпела ряд изменений на протяжении нескольких лет. Начиная с 2018 победителями становятся предприниматели, которые системно и проектно занимаются добрыми делами.

#НОВОСТИ

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 1Михаил Афоничев,
«Енисейпром», резидент клуба «Миллиард»

Поддерживает различные социальные проекты города и социальные проекты клуба «Миллиард». «Торговый Дом Енисейпром» является неизменным спонсором всех мероприятий СШОР по хоккею с мячом «Енисей», поддерживает юношескую команду «Енисей». Воспитанники СШОР по хоккею с мячом «Енисей» выступают за сборную России в разных возрастных группах и становятся победителями, призерами первенств и кубков мира. Также предприниматель помогает ветеранской хоккейной организации. Благодаря его поддержке команда ветеранов смогла поучаствовать в играх шести кубков и три из них выиграть. Сегодня команда «Ветераны», в том числе благодаря помощи Михаила, является самой титулованной в России. Мы выиграли все, что только можно, и не один раз. Помимо этого Михаил Афоничев принимает активное участие в поддержке детей-отказников. На протяжении многих лет Михаил и «Торговый Дом Енисейпром» принимают посильное участие и оказывают финансовую помощь ВОИ (Всероссийское общество инвалидов) Кировского и Свердловского районов Красноярска в их проектах.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 2Иван Воробьев
«Навигатор»

Иван Воробьев — руководитель фонда «Навигатор». Более 25 лет фонд оказывает помощь членам семей погибших защитников Отечества, инвалидам и ветеранам войн, как непосредственно людям, так и организациям. Например, общественной организации семей погибших защитников Отечества. Средствами фонда по необходимости оплачивается медпомощь нуждающимся. Фонд закупает подарки на праздники, проводит концерты, организует спортивные мероприятия. В качестве волонтеров привлекаются студенты и вдовы погибших военных.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 3Алексей Демешко,
«Аленте»

Компания «Аленте» вот уже 7 лет системно помогает проекту «Чудо-клубочки», покупая и передавая им шерсть. Из шерсти вяжут комфортеры — носочки, шапочки и пледы — в реанимацию 7 роддомов края, а также носки для пациентов ракового корпуса и подопечных домов ветеранов в Солнечном и Ветлужанке. На Рождество в 2021 компания устроила праздник для семей с детьми-инвалидами. Почти 100 человек получили подарки, порадовались угощению и посмотрели интересную творческую программу.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 4Владислав Гришин,
«БЛЕСК Плюс»

С декабря 2021 «БЛЕСК Плюс» сотрудничает с кризисным центром «Верба», систематически перечисляя пожертвования на реализацию уставной деятельности организации и осуществление их миссии. Поддержка компании позволяет оказывать психологическую и юридическую помощь женщинам и детям, пострадавшим от насилия, привлекать дополнительные ресурсы в критических ситуациях, связанных с насилием. За неполный год сотрудничества «БЛЕСК Плюс» было перечислено 164 тыс. рублей.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 5Оксана Емельянова, 
предприниматель

Систематически, уже четвертый год передает продуктовую помощь урожаем, выращенным самостоятельно на своем участке специально для благотворительной помощи нуждающимся (до 50 мешков овощей). В этом году наборы продуктов получили 87 подопечных БФ «Феникс». Кроме того, каждый год, стабильно покупает новогодние подарки для отделения милосердия «Журавлик» при ПНИ «Подсолнух» (от 80 до 170 подарков). В этом году организовала и сделала системными благотворительные мастер-классы по разведению роз в Сибири (1 раз в месяц), всего за 5 мастер-классов было собрано 18 тыс. рублей.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 6Марина Королькова,  
«Троя Парк», Grek Land, «Юкка Парк»,
«Софи в стране чудес».

Марина Королькова занимается благотворительностью, используя те возможности, которые дает бизнес. За время работы предприниматель сотрудничала с многими фондами и социальными проектами: «Просто добро 24», АНО САДОР «Твой Старт», КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» и другими подобными организациями. На территории «Троя Парка» ежегодно проходят благотворительные мероприятия, компания закупает подарки для малообеспеченных семей, проводит бесплатные концерты, дарит билеты на аттракционы детским домам и социальным центрам. Марина Королькова лично участвует в судьбах детей, которым помощь жизненно необходима.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 7Денис Куликов,  
«ФасадСтройМонтаж»

Начиная с 2017 Денис Куликов систематически оказывает помощь ряду благотворительных организаций и проектов. Любимая фраза Дениса Михайловича: «Делай добро, и оно к тебе вернется». Он поддерживает самые разные направления: детский спорт, Дом милосердия, КФБ «Родители против наркотиков», детей с инвалидностью, многодетных, нуждающихся в паллиативной помощи, тех, кто попал в сложные жизненные ситуации и нуждается в социальной адаптации. В целом это более 10 организаций, за которыми стоят сотни благополучателей.

С 2018 Денис Куликов поддерживает ХК «Динамо». Средства направляются на оплату льда для тренировок команды, приобретение экипировки и инвентаря. Благодаря участию предпринимателя состав команды вырос с 17 до 68 игроков. На сегодняшний день ХК «Динамо» представлен в трех дивизионах Красноярской любительской хоккейной лиги: «Любитель», «ЛюбительPRO» и «Мастер». Денис Куликов стал участником матча мировых звезд. Это был легендарный овертайм в составе команды Александра Семина — прощальный матч, знаменующий окончание игровой карьеры хоккеиста, который собрал целую россыпь звезд. Средства от продажи билетов и сувениров были направлены в благотворительный фонд «Открытые сердца» и детские дома. Также вместе с Александром Семиным предприниматель организовал благотворительный турнир памяти тренера С. М. Фролова. Вырученные деньги пошли на облагораживание спортивной площадки подшефного детского дома в Емельяново.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 8Дарья Мальцева,
«Суши-Рыба»

Компания «Суши-Рыба» с января 2018 по настоящее время поддерживает программу «Детям Пора Домой!» благотворительного фонда «Счастливые дети». Проект «Детям Пора Домой!» — это съемка видеоанкет и мини-фильмов о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в детских домах Красноярского края. С 2018 по 2022 компания направила на программу «Детям Пора Домой!» 1 013 700 рублей. На эти средства было снято 309 видеоанкет, 219 детей-сирот обрели семью. Также в «Суши-Рыба» создали специальные суши-наборы, брендированные логотипом фонда, и все вырученные средства от этих наборов направляются в ДБФ «Счастливые дети».

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 9Михаил Манченко,
«СибКомфорт», «Профпартнер»

Занимается реконструкцией мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. На данный момент компанией восстановлено 3 мемориала. Долгое время Михаил Манчекко принимал участие в патриотическом воспитании молодежи. Проводил полевые выезды с группами членов военно-патриотических клубов. Михаил не афиширует свою благотворительную деятельность. Его девиз: «Идея дороже трофея». Но он на постоянной основе, с 2016, поддерживает ряд благотворительных проектов. В рамках акции «Дорога в школу» фонда КРФ «Красноярье без сирот» оказал помощь 74 нуждающимся семьям, в которых 159 детей получили свои школьные принадлежности в количестве 2704 единиц. Участвуя в проекте «Наставничество», поддерживает идею волонтерства — речь идет о роли значимого взрослого в жизни ребенка.

Еще один проект — «Единство духа», который поддерживает Михаил Манченко, — уникальный мастер-класс для детей из детских домов с участием чемпиона Европы, двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Максима Тарасова. Социальный проект «Единство духа» дает возможность детям из приемных семей и детских домов поверить в себя, в свою значимость, встать на правильный путь, обрести наставника и новых друзей.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 10Игорь Микитин,
«Центр пластической хирургии» (ООО «ЦПХ»)

Инициатор и оперирующий хирург проекта «Возрождение». Его цель — помочь женщинам, которые столкнулись с диагнозом «рак молочной железы». В рамках проекта Игорь Львович бесплатно прооперирует 6 женщин, которым необходима реконструкция груди. Игорь Микитин также был партнером съемочной группы фильма «Звездочка». Фильм снимали в Красноярске. Картина основана на настоящих историях борющихся с раком людей. Идея фильма плотно связана с онкологическими заболеваниями и историями многих людей нашего города, в том числе и самого режиссера. Многие актеры советского и российского кинематографа откликнулись на эту идею и участвуют в съемках совершенно безвозмездно, как и многие партнеры и организаторы съемочного процесса.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 11Ксения Морозова,
«Мальтов и партнеры»

Оказывает системную поддержку онкологических пациентов Красноярска и Красноярского края в рамках деятельности АНО «ЦСПР «Вместе против рака». С 2019 адвокаты «Мальтов и партнеры» регулярно безвозмездно консультируют благополучателей организации. Вопросы, с которыми обращаются женщины, разнообразны — от сбора правильного пакета документов для возврата страховки по ипотеке до раздела имущества в процессе развода. За 2022 было проконсультировано 20 женщин, из которых пятерым было предоставлено юридическое сопровождение в суде. В денежном эквиваленте такая волонтерская помощь оценивается в 560 тыс. рублей. 20 октября 2022 компания «Мальтов и партнеры» приняла участие в благотворительном вечере в поддержку организации и выступила в качестве партнера, взяв на себя часть расходов по его организации. Общая сумма расходов составила 31 850 рублей. Также сотрудники компании приняли участие в организации благотворительного вечера как волонтеры. «Мальтов и партнеры» самостоятельно организовал благотворительный проект «Адвокатский квартирник — 2022 «Отказаться нельзя, помочь». Во время мероприятия было собрано 54 602 рубля, которые были переданы в Красноярскую региональную благотворительную общественную организацию «Милосердие» и службу помощи «Человек Человеку».

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 12Роман Нагибин,
«ФК «ПУЛЬС»

Второй год компания   ФК «ПУЛЬС» поддерживает проект «Окрыленные дети» для подопечных фонда «Добро24.ру», больных ретинобластомой (рак глаз), которым необходима помощь в покупке билетов к месту лечения на регулярной основе в клинику Jules Gonin Eye Hospital (Лозанна, Швейцария) к лечащему врачу Френсису Мунье. В России лечение ретинобластомы, к сожалению, проводят наименее щадящими методами с извлечением органов зрения. Была оказана помощь в размере 980 тыс. рублей. В 2022 был поддержан проект «Диагностика» — высокотехнологичная диагностика для детей с лейкозом из Красноярского края и Хакасии, позволяющая наиболее точно установить диагноз, а значит, назначить наиболее точное лечение и спасти жизнь. Была оказана помощь в размере 300 тыс. рублей. В этом году ФК «ПУЛЬС» поддержала еще одну нашу «дорогостоящую» подопечную — девочку-бабочку с буллезным эпидермолизом, которой необходимы дорогостоящие перевязочные материалы, на суму 500 тыс. рублей. В общей сложности в 2022 компания ФК «ПУЛЬС» оказала помощь БФ «Добро24.ру» в размере 1 780 000 рублей.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 13Анастасия Новикова,
«Круговорот» (АНО «Агентство социальных проектов Красноярского края»)

«Круговорот» — это системный проект, созданный с целью заботы о природе нашей планеты, помощи нуждающимся людям и продвижения принципов более экологичного образа жизни. «Круговорот» дает вторую жизнь ненужной одежде, которую отдают горожане. Проект создан в декабре 2019 и уже почти 3 года помогает жителям Красноярска избавиться от ненужного, помочь тем, кто не может купить себе одежду, и передать на переработку свой текстиль. Сейчас в проект входят 6 пунктов приема одежды, центр приема и сортировки ненужных вещей, апсайклинг одежды, благотворительный магазин вещей секонд-формата. В 2022 «Круговорот» принял 59,115 тонны вещей, переработал 12,901 тонны, передал на благотворительность 19,759 тонны. В результате помощь получили 577 человек.

 

Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса» 14Евгений Новицкий,
компания «КЛМ-Арт»

Евгений Новицкий на постоянной основе сотрудничает с БВ «Тройняшки» и ежемесячно жертвует на оплату массажей, лекарства, реабилитационного оборудования. Также ежемесячно финансово помогает в кормлении бездомных и частному кризисному центру-ночлежке (реабилитация и правовая помощь вышедшим из тюрьмы, помощь бездомным, вышедшим из больницы). В 2022 на пожертвования Евгения Новицкого проведено 3 праздника для многодетных семей с привлечением 20 волонтеров. Компания участвовала в строительстве нового дома для погорельцев в Курагинском районе. В результате 1 января 2022 многодетная семья, лишившаяся крова, справила новоселье.

Куратор номинации Ольга Абанцева

 

Автор: Петр Савельев
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