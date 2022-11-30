Человек года` 2022: определен шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса»

Номинация претерпела ряд изменений на протяжении нескольких лет. Начиная с 2018 победителями становятся предприниматели, которые системно и проектно занимаются добрыми делами.

Михаил Афоничев,

«Енисейпром», резидент клуба «Миллиард»

Поддерживает различные социальные проекты города и социальные проекты клуба «Миллиард». «Торговый Дом Енисейпром» является неизменным спонсором всех мероприятий СШОР по хоккею с мячом «Енисей», поддерживает юношескую команду «Енисей». Воспитанники СШОР по хоккею с мячом «Енисей» выступают за сборную России в разных возрастных группах и становятся победителями, призерами первенств и кубков мира. Также предприниматель помогает ветеранской хоккейной организации. Благодаря его поддержке команда ветеранов смогла поучаствовать в играх шести кубков и три из них выиграть. Сегодня команда «Ветераны», в том числе благодаря помощи Михаила, является самой титулованной в России. Мы выиграли все, что только можно, и не один раз. Помимо этого Михаил Афоничев принимает активное участие в поддержке детей-отказников. На протяжении многих лет Михаил и «Торговый Дом Енисейпром» принимают посильное участие и оказывают финансовую помощь ВОИ (Всероссийское общество инвалидов) Кировского и Свердловского районов Красноярска в их проектах.

Иван Воробьев,

«Навигатор»

Иван Воробьев — руководитель фонда «Навигатор». Более 25 лет фонд оказывает помощь членам семей погибших защитников Отечества, инвалидам и ветеранам войн, как непосредственно людям, так и организациям. Например, общественной организации семей погибших защитников Отечества. Средствами фонда по необходимости оплачивается медпомощь нуждающимся. Фонд закупает подарки на праздники, проводит концерты, организует спортивные мероприятия. В качестве волонтеров привлекаются студенты и вдовы погибших военных.

Алексей Демешко,

«Аленте»

Компания «Аленте» вот уже 7 лет системно помогает проекту «Чудо-клубочки», покупая и передавая им шерсть. Из шерсти вяжут комфортеры — носочки, шапочки и пледы — в реанимацию 7 роддомов края, а также носки для пациентов ракового корпуса и подопечных домов ветеранов в Солнечном и Ветлужанке. На Рождество в 2021 компания устроила праздник для семей с детьми-инвалидами. Почти 100 человек получили подарки, порадовались угощению и посмотрели интересную творческую программу.

Владислав Гришин,

«БЛЕСК Плюс»

С декабря 2021 «БЛЕСК Плюс» сотрудничает с кризисным центром «Верба», систематически перечисляя пожертвования на реализацию уставной деятельности организации и осуществление их миссии. Поддержка компании позволяет оказывать психологическую и юридическую помощь женщинам и детям, пострадавшим от насилия, привлекать дополнительные ресурсы в критических ситуациях, связанных с насилием. За неполный год сотрудничества «БЛЕСК Плюс» было перечислено 164 тыс. рублей.

Оксана Емельянова,

предприниматель

Систематически, уже четвертый год передает продуктовую помощь урожаем, выращенным самостоятельно на своем участке специально для благотворительной помощи нуждающимся (до 50 мешков овощей). В этом году наборы продуктов получили 87 подопечных БФ «Феникс». Кроме того, каждый год, стабильно покупает новогодние подарки для отделения милосердия «Журавлик» при ПНИ «Подсолнух» (от 80 до 170 подарков). В этом году организовала и сделала системными благотворительные мастер-классы по разведению роз в Сибири (1 раз в месяц), всего за 5 мастер-классов было собрано 18 тыс. рублей.

Марина Королькова,

«Троя Парк», Grek Land, «Юкка Парк»,

«Софи в стране чудес».

Марина Королькова занимается благотворительностью, используя те возможности, которые дает бизнес. За время работы предприниматель сотрудничала с многими фондами и социальными проектами: «Просто добро 24», АНО САДОР «Твой Старт», КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» и другими подобными организациями. На территории «Троя Парка» ежегодно проходят благотворительные мероприятия, компания закупает подарки для малообеспеченных семей, проводит бесплатные концерты, дарит билеты на аттракционы детским домам и социальным центрам. Марина Королькова лично участвует в судьбах детей, которым помощь жизненно необходима.

Денис Куликов,

«ФасадСтройМонтаж»

Начиная с 2017 Денис Куликов систематически оказывает помощь ряду благотворительных организаций и проектов. Любимая фраза Дениса Михайловича: «Делай добро, и оно к тебе вернется». Он поддерживает самые разные направления: детский спорт, Дом милосердия, КФБ «Родители против наркотиков», детей с инвалидностью, многодетных, нуждающихся в паллиативной помощи, тех, кто попал в сложные жизненные ситуации и нуждается в социальной адаптации. В целом это более 10 организаций, за которыми стоят сотни благополучателей.

С 2018 Денис Куликов поддерживает ХК «Динамо». Средства направляются на оплату льда для тренировок команды, приобретение экипировки и инвентаря. Благодаря участию предпринимателя состав команды вырос с 17 до 68 игроков. На сегодняшний день ХК «Динамо» представлен в трех дивизионах Красноярской любительской хоккейной лиги: «Любитель», «ЛюбительPRO» и «Мастер». Денис Куликов стал участником матча мировых звезд. Это был легендарный овертайм в составе команды Александра Семина — прощальный матч, знаменующий окончание игровой карьеры хоккеиста, который собрал целую россыпь звезд. Средства от продажи билетов и сувениров были направлены в благотворительный фонд «Открытые сердца» и детские дома. Также вместе с Александром Семиным предприниматель организовал благотворительный турнир памяти тренера С. М. Фролова. Вырученные деньги пошли на облагораживание спортивной площадки подшефного детского дома в Емельяново.

Дарья Мальцева,

«Суши-Рыба»

Компания «Суши-Рыба» с января 2018 по настоящее время поддерживает программу «Детям Пора Домой!» благотворительного фонда «Счастливые дети». Проект «Детям Пора Домой!» — это съемка видеоанкет и мини-фильмов о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в детских домах Красноярского края. С 2018 по 2022 компания направила на программу «Детям Пора Домой!» 1 013 700 рублей. На эти средства было снято 309 видеоанкет, 219 детей-сирот обрели семью. Также в «Суши-Рыба» создали специальные суши-наборы, брендированные логотипом фонда, и все вырученные средства от этих наборов направляются в ДБФ «Счастливые дети».

Михаил Манченко,

«СибКомфорт», «Профпартнер»

Занимается реконструкцией мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. На данный момент компанией восстановлено 3 мемориала. Долгое время Михаил Манчекко принимал участие в патриотическом воспитании молодежи. Проводил полевые выезды с группами членов военно-патриотических клубов. Михаил не афиширует свою благотворительную деятельность. Его девиз: «Идея дороже трофея». Но он на постоянной основе, с 2016, поддерживает ряд благотворительных проектов. В рамках акции «Дорога в школу» фонда КРФ «Красноярье без сирот» оказал помощь 74 нуждающимся семьям, в которых 159 детей получили свои школьные принадлежности в количестве 2704 единиц. Участвуя в проекте «Наставничество», поддерживает идею волонтерства — речь идет о роли значимого взрослого в жизни ребенка.

Еще один проект — «Единство духа», который поддерживает Михаил Манченко, — уникальный мастер-класс для детей из детских домов с участием чемпиона Европы, двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Максима Тарасова. Социальный проект «Единство духа» дает возможность детям из приемных семей и детских домов поверить в себя, в свою значимость, встать на правильный путь, обрести наставника и новых друзей.

Игорь Микитин,

«Центр пластической хирургии» (ООО «ЦПХ»)

Инициатор и оперирующий хирург проекта «Возрождение». Его цель — помочь женщинам, которые столкнулись с диагнозом «рак молочной железы». В рамках проекта Игорь Львович бесплатно прооперирует 6 женщин, которым необходима реконструкция груди. Игорь Микитин также был партнером съемочной группы фильма «Звездочка». Фильм снимали в Красноярске. Картина основана на настоящих историях борющихся с раком людей. Идея фильма плотно связана с онкологическими заболеваниями и историями многих людей нашего города, в том числе и самого режиссера. Многие актеры советского и российского кинематографа откликнулись на эту идею и участвуют в съемках совершенно безвозмездно, как и многие партнеры и организаторы съемочного процесса.

Ксения Морозова,

«Мальтов и партнеры»

Оказывает системную поддержку онкологических пациентов Красноярска и Красноярского края в рамках деятельности АНО «ЦСПР «Вместе против рака». С 2019 адвокаты «Мальтов и партнеры» регулярно безвозмездно консультируют благополучателей организации. Вопросы, с которыми обращаются женщины, разнообразны — от сбора правильного пакета документов для возврата страховки по ипотеке до раздела имущества в процессе развода. За 2022 было проконсультировано 20 женщин, из которых пятерым было предоставлено юридическое сопровождение в суде. В денежном эквиваленте такая волонтерская помощь оценивается в 560 тыс. рублей. 20 октября 2022 компания «Мальтов и партнеры» приняла участие в благотворительном вечере в поддержку организации и выступила в качестве партнера, взяв на себя часть расходов по его организации. Общая сумма расходов составила 31 850 рублей. Также сотрудники компании приняли участие в организации благотворительного вечера как волонтеры. «Мальтов и партнеры» самостоятельно организовал благотворительный проект «Адвокатский квартирник — 2022 «Отказаться нельзя, помочь». Во время мероприятия было собрано 54 602 рубля, которые были переданы в Красноярскую региональную благотворительную общественную организацию «Милосердие» и службу помощи «Человек Человеку».

Роман Нагибин,

«ФК «ПУЛЬС»

Второй год компания ФК «ПУЛЬС» поддерживает проект «Окрыленные дети» для подопечных фонда «Добро24.ру», больных ретинобластомой (рак глаз), которым необходима помощь в покупке билетов к месту лечения на регулярной основе в клинику Jules Gonin Eye Hospital (Лозанна, Швейцария) к лечащему врачу Френсису Мунье. В России лечение ретинобластомы, к сожалению, проводят наименее щадящими методами с извлечением органов зрения. Была оказана помощь в размере 980 тыс. рублей. В 2022 был поддержан проект «Диагностика» — высокотехнологичная диагностика для детей с лейкозом из Красноярского края и Хакасии, позволяющая наиболее точно установить диагноз, а значит, назначить наиболее точное лечение и спасти жизнь. Была оказана помощь в размере 300 тыс. рублей. В этом году ФК «ПУЛЬС» поддержала еще одну нашу «дорогостоящую» подопечную — девочку-бабочку с буллезным эпидермолизом, которой необходимы дорогостоящие перевязочные материалы, на суму 500 тыс. рублей. В общей сложности в 2022 компания ФК «ПУЛЬС» оказала помощь БФ «Добро24.ру» в размере 1 780 000 рублей.

Анастасия Новикова,

«Круговорот» (АНО «Агентство социальных проектов Красноярского края»)

«Круговорот» — это системный проект, созданный с целью заботы о природе нашей планеты, помощи нуждающимся людям и продвижения принципов более экологичного образа жизни. «Круговорот» дает вторую жизнь ненужной одежде, которую отдают горожане. Проект создан в декабре 2019 и уже почти 3 года помогает жителям Красноярска избавиться от ненужного, помочь тем, кто не может купить себе одежду, и передать на переработку свой текстиль. Сейчас в проект входят 6 пунктов приема одежды, центр приема и сортировки ненужных вещей, апсайклинг одежды, благотворительный магазин вещей секонд-формата. В 2022 «Круговорот» принял 59,115 тонны вещей, переработал 12,901 тонны, передал на благотворительность 19,759 тонны. В результате помощь получили 577 человек.

Евгений Новицкий,

компания «КЛМ-Арт»

Евгений Новицкий на постоянной основе сотрудничает с БВ «Тройняшки» и ежемесячно жертвует на оплату массажей, лекарства, реабилитационного оборудования. Также ежемесячно финансово помогает в кормлении бездомных и частному кризисному центру-ночлежке (реабилитация и правовая помощь вышедшим из тюрьмы, помощь бездомным, вышедшим из больницы). В 2022 на пожертвования Евгения Новицкого проведено 3 праздника для многодетных семей с привлечением 20 волонтеров. Компания участвовала в строительстве нового дома для погорельцев в Курагинском районе. В результате 1 января 2022 многодетная семья, лишившаяся крова, справила новоселье.

Куратор номинации Ольга Абанцева