Готовь сани к зиме летом, а компанию к Щедрому вторнику сейчас – Ольга Абанцева

1 декабря 2021 года в России, как и в более чем 100 странах мира, пройдет Щедрый вторник — Международный день благотворительности. Что это такое и почему компаниям выгодно в нем учваствовать?

Ольга Абанцева, «Добро24.ру»

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По всему миру благотворительные организации, частные лица и компании в этот день проводят акции, флешмобы, спортивные состязания и другие активности, которые позволяют внести вклад в социальные проекты и помогают распространению информации о благотворительных организациях. Популяризировать саму благотворительность и показать по максимуму возможности и нужды некоммерческих организаций — главная задача Щедрого вторника.

Идея этого движения родилась в США в 2012 году, тогда впервые был объявлен Giving Tuesday как начало предрождественского благотворительного периода. Люди на предпраздничной волне милосерднее и щедрее, и, покупая подарки семье, больше кладут в церковную кружку на суп бездомным. Многие задумываются о своей жизни и вспоминают про рассказ Диккенса и Дух рождества. Даже самые жестокосердные осознают, что проявлять милосердие важно.

В России Щедрый вторник впервые прошел уже через четыре года со дня основания, 29 ноября 2016 года. А в 2020 году эта акция собрала в нашей стране более 30 тысяч пожертвований на сумму 8,6 миллионов рублей. Один день в пользу благотворительных организаций. Весь день.

Безусловно, фонды присутствуют в информационном пространстве. У нас есть амбассадоры и волонтеры, СМИ пишут о нас, мы присутствуем в социальных сетях. Но когда всё информационное пространство пронизано идеями солидарности, милосердия, добра и надежды, — это дает толчок к развитию нашей сферы. Даже у самых маленьких, скромных фондиков появляется возможность заявить о себе.

Это нужно фондам: привлечь внимание к организации, проблемам, которыми она занимается, найти как можно больше соратников, волонтеров и доноров. Это нужно людям: почувствовать единение и сопричастность к большому делу, помочь организации, отвечающей личным потребностям и решающей проблему, которая близка человеку, проявить и продемонстрировать гражданскую солидарность.

Зачем Щедрый вторник бизнесу, спросите вы? Попробую сформулировать со своей колокольни, но вы помните, что моя колокольня находится в иллюзорном мире говорящих собак и волшебников, то есть в мире благотворительности.

Во-первых, для престижа. Пусть у вас не большой (или даже очень маленький) бизнес, и вы не можете выкупить рекламный блок на стадионе во время Чемпионата мира по футболу, как Microsoft, PayPal или Amazon, зато вы, как и они, сможете внести свой вклад в улучшение мира. Уверяю вас, ваше пожертвование в крохотный собачий приют здесь (в красноярский зооприют «Друг», например, который находится на Затонской, 70) будет даже куда более ценным, чем пожертвование глобальной компании в какой-либо всемирно известный благотворительный фонд.

Однажды я спросила своего друга-миллионера, зачем ему часы за два миллиона, если копеечные часы с Али-экспресс показывают ровно такое же время. Для статуса, ответил он. Так вот, ввернуть во время переговоров «наша компания как Sony и Victoria's Secret ежегодно вносит свой вклад в решение проблемы бедности (онкологии, старости, экологии, — нужное подчеркнуть)», — куда как престижнее и статуснее, чем часы, даже самые дорогие. Да, гуманизм престижен, иначе, зачем бы самые богатые люди мира приносили Клятву дарения.

Во-вторых, для обеспечения более благоприятной социальной обстановки и снижения риска ситуаций криминогенного характера. Любая компания от мала до велика заинтересована в том, чтобы в регионе присутствия (в вашем городе, поселке, деревне) озлобленные подростки не жгли магазины, не грабили офисы и не угоняли автомобили, не ставили под угрозу жизнь сотрудников и их семей. А это значит, ваша помощь в Щедрый вторник программе усыновления фонда «Счастливые дети», например, поможет найти родителей хотя бы одному ребенку, и этот ребенок вырастет любимым, добрым и не станет посягать на чужую собственность и крушить цветочные магазинчики и пирожковые.

В-третьих, для повышения лояльности к компании. Например, красноярская организация «Поиск пропавших детей — Красноярск» в среднем в год получает заявки на поиск 180 детей и подростков и 70 из них находят именно они (по данным организации за 2019 год). И если ваша компания в Щедрый вторник проведет акцию по привлечению внимания к этой организации или сделает пожертвование (на ГСМ для поисков, рации или другие нужды отряда), — это будет означать, что каждый ваш сотрудник наравне с добровольцами, которые днем и ночью в любую погоду ищут и находят детей, тоже причастен к спасению жизней. Благодаря вашей компании, принявшей решение оказать помощь этой организации, человек сможет почувствовать гордость, чувство собственного достоинства, признание и уважение за причастность к важному делу. Не каждый рабочий день, если это не спасающие профессии, дает человеку такие глубокие и мощные эмоции.

В-четвертых, для повышения прибыли. Филантропия и дарение делают людей счастливее. Элизабет Данн, профессор университета Британской Колумбии (Канада) и соавтор книги Happy Money, приводит исследование, где из 600 респондентов вне зависимости от уровня дохода более счастливыми себя называли те, кто в числе расходов указывал пожертвования на благотворительность. А счастливые люди эффективнее. Они лучше находят общий язык между собой, охотнее сотрудничают, качественнее и эмпатичнее работают с клиентами, и в итоге добиваются лучших результатов. В исследовательской работе «Влияет ли Счастье сотрудников на производительность труда?», которая основана на результатах опроса сотрудников в крупнейшей английской компании «British Tele­com», ученые Клемент Беллет (Erasmus University Rotterdam), Жан-Эммануэль Де Неве (University of Oxford) и Джордж Уард (Massachusetts Institute of Technology) приводят цифру — 13%. На 13% вырастает производительность труда, если сотрудники счастливы. А значит, и прибыль компании.

В общем-то, все эти аргументы в пользу участия вашей компании в Щедром вторнике (а значит, и в благотворительности), убедительны и в любой другой день в году. Но начать можно красиво — 1 декабря, вместе со всем миром.