В Красноярске запускают «Фабрику народных инициатив»

В Красноярске запустили новый общегородской проект под названием «Фабрика народных инициатив». Красноярцы могут предложить свою идею, как превратить двор в событийную площадку.

Суть проекта в том, что горожане смогут предложить и реализовать идеи и мероприятия культурной, социальной или спортивной направленности. Например, можно предлагать как интересные спортивные мероприятия, так и спокойные форматы для взрослых и детей.

Для этого нужно подать заявку на сайте администрации. Их принимают с 20 по 30 апреля. После этого нужно будет презентовать идею перед экспертами. В экспертный совет войдут представили муниципалитета, члены общественной палаты Красноярска и Совета работающей молодежи при главе города. Лучшие идеи вынесут на голосование. Победители получат помощь на реализацию своих идей.

Организаторы рассчитывают, что за время проведения проекта будет поддержано больше 100 народных инициатив. Первые идеи реализуют уже в июне. Весь проект завершат в конце года.

Все условия нового проекта можно посмотреть на сайте администрации города.

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