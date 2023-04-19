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Шесть городских проектов Красноярского края получили национальную премию

Шесть городских проектов Красноярского края получили национальную премию
Иллюстрация: vk.com/digitalkrsk24

Мероприятие проходило в рамках проекта «Умный город», который реализуется по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика РФ».

#НОВОСТИ

Обладателями I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» стали шесть проектов из Красноярского края. Всего регион был представлен в восьми номинациях.

Так, первое место в номинации «Городская среда» получил портал «Активный гражданин». Серебро взяли единый контакт-центр по номеру 122 (номинация «Инфраструктура») и государственная информационная система для обеспечения градостроительной деятельности Красноярского края (номинация «Строительство»), а бронзу — проект по проведению уроков по повышению цифровой грамотности (номинация «Образование»), проект «Пространство возможностей. Инклюзивная платформа Красноярского края» (номинация «Социальная сфера») и мобильное приложение «Онлайн ЖКХ» (номинация «Жилище»).

Также были отмечены интеллектуальная транспортная система г. Красноярска (номинация «Транспорт») и проект по внедрению программно-аппаратного комплекса «Ангел: административные комиссии» (номинация «Геоинформационные технологии»). Они получили дипломы финалистов.

Всего награды вручались по 29 номинациям. Участниками премии стало более 500 делегатов — представители органов власти, бизнеса, государственных учреждений в сферах строительства и информационных технологий из разных регионов страны.

Помимо церемонии награждения, в рамках премии прошла выставка, на которой были представлены новейшие достижения в области информационных технологий, которые используются для создания комфортной городской среды в различных регионах России. 

Партнерами I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» стали компании «Русатом Инфраструктурные решения», Sitronics Group, «КриптоЦентр», «Мосинжпроект», Ujin, «Лизинговая компания «Дельта», «Систематикс» и «Витрулюкс».

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Автор: Петр Савельев
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