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Почти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского края

Почти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского края
Иллюстрация: freepik.com / ededchechine

В 2023 эксперты конкурса одобрили 842 идеи: в прошлом году поддержку получили практически в два раза больше проектов.

#НОВОСТИ

19,6 млн рублей выделили на реализацию больше 800 инициатив, направленных на улучшение общественной инфраструктуры Красноярска и региона. Их выбрали эксперты конкурса «Территория Красноярский край». По информации краевого агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития, один грант может получить до 50 тыс. рублей. Все проекты, прошедшие конкурсный отбор, должны быть реализованы до 10 декабря.

В 2023 заявки рассматривали в шести направлениях: творчество, ЗОЖ, патриотическое воспитание, волонтерство, карьера и свободная номинация. Самой востребованной стала последняя: в ней участники презентовали проекты, направленные, например, на формирование межкультурного диалога и международное сотрудничество, и даже экопросвещение.

Известно, что в этом году финансирование получили ощутимо меньшее количество проектов: 842 против 1 491 проекта в 2022. Общий грантовый фонд тоже пошел на убыль: в прошлом году он составил 24,3 млн.

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Автор: Петр Савельев
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