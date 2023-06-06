Благотворительная выставка детских рисунков открылась в аэропорту Красноярска

Авторами рисунков стали подопечные пяти благотворительных фондов города — экспозиция с их работами будет действовать до октября 2023.

2 июня красноярский аэропорт стал и выставочным пространством: там открылась благотворительная выставка детского рисунка «Отсюда взлетает сердце...». Художники — подопечные пяти красноярских благотворительных фондов: «Добро24.ру», «Счастливые дети», «Твой Старт», «Играя Действовать» и «Феникс». Свои рисунки они посвятили авиации, небу и путешествиям.

«Считаю, что помогать нужно всеми имеющимися ресурсами. В нашем случае мы помогаем не только финансово, но и информационно. Аэропорт — большая коммуникационная площадка с ежедневным пассажиропотоком. Мы надеемся, что наша инициатива поможет благотворительным фондам найти своих друзей и людей, готовых помочь в их благородном деле», — комментирует Андрей Метцлер, генеральный директор международного аэропорта Красноярск.

Выставку сопровождает специальный стенд с информацией об этих благотворительных и общественных организациях. А под каждой работой разместили отдельный QR-код, по которому можно сделать пожертвование, чтобы поддержать региональную благотворительность.

Международный аэропорт Красноярск — одна из знаковых компаний нашего региона. Поэтому выставка „Отсюдада взлетает сердце...“, объединившая пять красноярских благотворительных фондов тоже знаковая. Она показывает, что в регионе цивилизованная благотворительность есть, что фонды фиксируют внимание на социальных проблемах и по мере сил закрывают ряд важнейших из них», — говорит Ольга Абанцева, пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру».

По словам Татьяны Станкевич, председателя фонда «Феникс», представленные в аэропорту фонды — «история не про добрые дела, а про решение значимых социальных проблем».

В этом мире все не просто. Эти дети учат всех нас любви, принятию, человечности. Они сигналят о том, что любая жизнь имеет право на ЖИЗНЬ. И о том, каждый достойный благотворительный фонд и некоммерческая организация — имеет право на помощь, которая так необходима, чтобы этим детям помогать», — добавляет Татьяна Станкевич.

Работы экспозиции можно увидеть в стерильной зоне внутренних вылетов до октября 2023.

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