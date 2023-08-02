Молодые предприниматели Красноярского края могут получить до 1 млн рублей на старт

Грантовый конкурс объявило правительство региона.

Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края объявило грантовый конкурс для предпринимателей региона в возрасте до 25 лет. Они смогут получить от правительства от 100 до 500 тыс. рублей, а если работают в Арктической зоне — до 1 млн рублей.

Потратить полученные деньги можно будет на аренду помещения, его ремонт, покупку ПО, оргтехники и оборудования, приобретение франшизы, оплату техприсоединения к электросетям, услуг связи, оплату авансов при заключении договора лизинга. Ограничений по сферам деятельности нет.

Претендовать на грант смогут только выпускники курсов по основам предпринимательской деятельности, которые можно бесплатно пройти в Корпорации МСП или региональном центре «Мой бизнес».

Принимать заявки на участие в этом конкурсе начнут в сентябре 2023. Проконсультироваться можно в агентстве развития малого и среднего предпринимательства края по телефону 8 (391) 222-55-01. Контактное лицо: Ирина Логинова.

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