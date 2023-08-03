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Красноярские предприниматели могут получить грант на развитие своего дела

Красноярские предприниматели могут получить грант на развитие своего дела
Иллюстрация: rg.ru

Администрация Красноярска объявила конкурс по определению получателей грантов. От предпринимателей требуется пакет документов и бизнес-план на создание и ведение собственного дела

#НОВОСТИ

Начинающие предприниматели Красноярска смогут воспользоваться грантами в форме субсидий на финансирование части затрат на начало ведения своего бизнеса. Общая сумма выделенных представителям малого и среднего бизнеса средств составляет 4,5 млн рублей.

Для получения гранта необходимо до 10 августа представить в администрацию города пакет документов, а также бизнес-план на создание и ведение собственного дела по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

С более подробной информацией об условиях проведения конкурса, списком документов для предоставления и требованиями к потенциальным получателям можно ознакомиться здесь​.

Предпринимателям, обратившимся за финансовой поддержкой, по итогам отчетных периодов необходимо будет представить подтверждение фактически произведенных затрат, уровня софинансирования получателем расходов на выполнение бизнес-плана, а также обеспечить достижение результата предоставления гранта.

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Автор: Петр Савельев
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