11 туркомпаний Красноярского края выиграли гранты на бесплатные экскурсии
Агентство по туризму Красноярского края подвело итоги конкурса на предоставление экскурсионных грантов. Победителями стали 11 туристических компаний региона.
Все экскурсии турагентства будут предоставлять бесплатно детям, молодежи от 14 до 35 лет включительно, пенсионерам и житеями предпенсионного возраста, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветеранам труда.
Экскурсии пройдут с июня по декабрь 2023. В программу включены услуги экскурсовода, входные билеты, трансфер (при необходимости).
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