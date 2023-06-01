Эвенкийскую этнодеревню для туристов открыли в Красноярском крае

Этнографический туристический комплекс разместили в поселке Суринда.

Туристическая инфраструктура Красноярского края приросла еще одним полноценным объектом. Национальный поселок Суринда Эвенкийского района стал базой для этнографического туристического комплекса. Создание этнодеревни местными предпринимателями длилось три года: проект был частью реализации региональных грантов.

На территории этнодеревни разместили чумы, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, а также площадка для проведения эвенкийских обрядов и концертов, мастерские, цеха по переработке мяса, ягод и орехов.

В конце 2022 в поселке сдали в эксплуатацию и гостиницу.

Интерес к этнотурам, в ходе которых гостей познакомят с культурой и бытом эвенков, проявляют не только москвичи и жители европейской части России, но и сибиряки — из Новосибирской, Кемеровской областей. Тур предполагает посещение оленеводческой бригады с проживанием в настоящем чуме, различные мастер-классы — это и езда на олене, работа с бисером, резьба по кости, выделка шкур диких зверей, приготовление национальных блюд и даже изучение азов эвенкийского языка», — говорит Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Кроме расширения туристического потенциала, этнодеревня стала источником и постоянных рабочих мест, и возможностью дополнительного заработка для местного населения.

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