SunHola Group протестирует продукты из Енисейской Сибири на востребованность в Китае

Речь идет о пробных поставках различных продуктов питания. Если у китайцев будет к ним интерес, объемы увеличатся.

Компания SunHola Group Supply Chain Management, которая является крупнейшим оператором международной торговли сельскохозяйственной продукцией в северном Китае, проведет пробные поставки продуктов питания из Енисейской Сибири. Об этом рассказал Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири, по итогам визита делегации в Поднебесную.

Мы договорились об организации пробных поставок продуктов питания из наших регионов в Китай: мяса, рыбы, орехов, ягод и других. В случае появления интереса к нашим продуктам на рынке Китая можно рассчитывать на большие заказы и, в случае необходимости, инвестиции в расширение наших предприятий», — сказал он.

Помимо этого, по словам г-на Ладыженко, удалось договориться о развитии торговых и в целом экономических отношений с другими китайскими компаниями.

К примеру, международная инвестиционная корпорация «Хуамин» заинтересовалась проектами в сфере поставок оборудования для горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, а компания China Timber & Wood Products Distribution Association — деревянным домостроением и сотрудничеством с логистическими компаниями и производителями строительных материалов.

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