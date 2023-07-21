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Для лесопользователей Красноярского края запустят сервис на портале госуслуг

Для лесопользователей Красноярского края запустят сервис на портале госуслуг
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Через краевой портал госуслуг лесозаготовители края смогут размещать для согласования с лесничествами проекты лесовосстановления. Новый сервис запустят в декабре 2023.

#НОВОСТИ
На сайте краевого правительства сообщается, что электронной услугой смогут воспользоваться арендаторы лесных участков, которые обязаны восстанавливать леса после вырубок. Новый сервис будет формировать схему проекта, где указаны площадь, технология и способы лесовосстановления на конкретном участке. Пока такой проект арендаторы заказывают самостоятельно через организации. Благодаря новому сервису делать это можно будет бесплатно. 
 
Сейчас через портал госуслуг лесопользователи могут подать отчеты об охране лесов от пожаров и загрязнений, защите лесов, оформить заявление для получения выписки из государственного лесного реестра или отправить заявление на утверждение актов лесопатологического обследования, подать лесную декларацию.
 
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Автор: Петр Савельев
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