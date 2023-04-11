Лесной экспорт Красноярского края потерял более четверти своего объема
Общие отгрузки древесины из региона сократились примерно на столько же.
За первый квартал 2023 из Красноярского края за рубеж отправлено 976 тыс. кубометров леса и пиломатериалов, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По сравнению с аналогичным периодом 2022, объем экспорта сократился на 25,5%.
Основная масса отгрузок — 92% — пришлась на пиломатериалы. Остальное — круглый лес. В абсолютных цифрах это 895 тыс. «кубов» (-26,6%) и 81 тыс. куб.м. (-1%) соответственно.
Помимо этого, за отчетный период из края было отгружено 431 тыс. кубометров лесопродукции в другие регионы России, что на 11,9% меньше, чем годом ранее.
В целом за первые три месяца этого года леспоромышленники Красноярского края отгрузили на экспорт и по стране 1,4 млн кубометров леса и пиломатериалов, что на 22% меньше, чем за тот же срок в 2022.
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Объемы экспорта и поставок в другие регионы, пусть не столь существенно, но тоже снизились.
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