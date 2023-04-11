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Лесной экспорт Красноярского края потерял более четверти своего объема

Лесной экспорт Красноярского края потерял более четверти своего объема
Иллюстрация: t.me/ukrsn24

Общие отгрузки древесины из региона сократились примерно на столько же.

#НОВОСТИ

За первый квартал 2023 из Красноярского края за рубеж отправлено 976 тыс. кубометров леса и пиломатериалов, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По сравнению с аналогичным периодом 2022, объем экспорта сократился на 25,5%.

Основная масса отгрузок — 92% — пришлась на пиломатериалы. Остальное — круглый лес. В абсолютных цифрах это 895 тыс. «кубов» (-26,6%) и 81 тыс. куб.м. (-1%) соответственно.

Помимо этого, за отчетный период из края было отгружено 431 тыс. кубометров лесопродукции в другие регионы России, что на 11,9% меньше, чем годом ранее.

В целом за первые три месяца этого года леспоромышленники Красноярского края отгрузили на экспорт и по стране 1,4 млн кубометров леса и пиломатериалов, что на 22% меньше, чем за тот же срок в 2022.

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Объемы экспорта и поставок в другие регионы, пусть не столь существенно, но тоже снизились.

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План по экспорту, закрепленный за регионом, выполнен на 66,7%.

Автор: Петр Савельев
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