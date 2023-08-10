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Красноярский край посетил министр сельского хозяйства РФ

Красноярский край посетил министр сельского хозяйства РФ
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ, встретился с Михаилом Котюковым, врио губернатора. Они обсудили показатели работы агропромышленного комплекса края и посетили ряд предприятий.

#НОВОСТИ
По производству зерна мы более чем в два раза перекрываем потребности края, наши аграрии уже снабжают зерном другие регионы. По картофелю близки к стопроцентному самообеспечению. Есть ряд инвестиционных проектов по производству овощей и рассчитываю, что наши совместные меры поддержки – федеральные и региональные – позволят нам эти проекты реализовать, чтобы обеспечивать территории края свежими овощами круглый год», — сообщил Михаил Котюков.
Он также отметил, что меры господдержки позволят к 2027 году реализовать 38 инвестиционных проектов в сфере АПК.
 
Глава Минсельхоза РФ заметил положительную динамику развития молочного животноводства в 2023. Так, в перерабатывающей промышленности растет производство мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, сливочного масла, круп. Кроме того, сельхозпроизводство выросло почти на 5%. 
 
Также министр побывал в лабораторно-тепличном комплексе Красноярского государственного аграрного университета. Там Дмитрий Патрушев посмотрел, как идет развитие селекции и семеноводства сортов картофеля, технологический цикл производства и переработки картофеля, семян и продуктов переработки сои.
 
В Емельяновском районе на ОАО «Птицефабрика «Заря» Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили мощности селекционно-семеноводческого комплекса. Сейчас там идет монтаж зерноочистительно-сушильного отделения. В 2027 завершат строительство семенного завода. 
В Красноярском крае очень серьёзно развивается сельское хозяйство. В этом году предусмотрено выделение региону из федерального бюджета на поддержку аграрного сектора 1,4 млрд рублей. Важно, что эти деньги уже практически полностью доведены до местных сельхозтоваропроизводителей, — сообщил по итогам встречи Дмитрий Патрушев.
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Автор: Петр Савельев
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