Андрей Шевелев: Региональному туризму нужна сверхцель

Смыслы — современное топливо для бизнеса, поэтому их важно искать, осознавать, внедрять в практику. Кейс одного бизнес-проекта.

Как серийный предприниматель, я всегда развивал несколько бизнесов одновременно. Один из них — большая, на 13 га, база на озере Беле. Долгое время этот бизнес был делом для души, хобби, где-то даже игрушкой. База отдыха для себя и друзей, куда можно доехать за несколько часов из Красноярска и комфортно провести время на природе. Сначала пандемия, а затем и гео­политические события — они-то и сыграли основную роль, расставили иные акценты. Стало очевидно: фокус надо переориентировать именно на этот проект. Заграница стала еще менее досягаемой, чем во время ковида, южные регионы закрыты, пришло время регионального туризма. Вопрос в том, как масштабировать такой бизнес.

Первоначальная идея была простой и не раз обкатанной сетевыми проектами из туриндустрии. Планировали создать управляющую компанию в сегменте сезонных отелей, наработать на базе проекта на Беле технологию и далее продавать франшизу. Сценарий понятный, но с точки зрения масштаба слабый. Речь не про бизнес-масштабирование (эта бизнес-модель как раз имела все шансы на успех), а про масштаб смыслов, идей, предпринимательских амбиций.

Это важное для меня осознание появилось после двух обучений. Первое — курс Юрия Дрогана antiMBA. Много говорили на тему команды и человеческой ответственности внутри бизнеса. Людям нужно что-то большее, чем необходимость ходить на работу только ради зарплаты. Нужна амбициозная идея, которая объединит людей на уровне смыслов. Лично мне эта мысль очень откликается: смыслы — современное топливо для бизнеса, поэтому их важно искать, осознавать, внедрять в практику.

Второе — курс Аркадия Цукера, где речь шла о смене мышления. Главный поинт тут — нельзя решить серьезную проблему, оставаясь на прежнем уровне мышления.

Новые знания вскрыли для меня абсолютно новые вводные. И главное, помогли разглядеть в региональном туризме эволюционную отрасль. То есть отрасль, которая меняется сама и одновременно переводит общество из одного состояния в другое. Задача бизнеса — увидеть свое место в спирали эволюции, идти туда самому и подтягивать клиента.

Возможна ли эволюционная цель в такой традиционной отрасли, как туризм? Вопрос резонный. Отвечу на него живыми примерами. Компания «ВкуссВилл» успешно реализует идею перевести общество на здоровые продукты благодаря тому, что делает эти продукты доступными. Эта история отлично залетела в продовольственную розницу. Или компания «Этажи» Ильдара Хусаинова, которая посмотрела на риелторский рынок через айтишную «оптику». Сейчас «Этажи» кратно растут по всей стране. Место для прорыва есть там, где большие рынки. Тем более если это рынки традиционные и даже консервативные. Туристическая отрасль — рынок именно такой.

Что сейчас происходит у нас? Я и команда на стадии осмысления эволюционной цели конкретно для нашего бизнеса. Нащупали важные закономерности, например, увидели эволюционный путь потребителя туруслуг. Объясню на примере отдыха с семьей. Сначала это отдых дома на диване, потом поездка в парк, следующая ступенька — выезд на шашлыки, далее — выезд с ночевкой. Потом выезд уже на несколько дней, после этого — в другую страну, далее человек решает пожить в другой стране месяц…три. То есть одну и ту же задачу человек раз от раза решает иначе, поднимаясь вверх по ступенькам эволюции.

Как эти выводы ложатся на наш бизнес? На сегодня на Беле мы делаем продукт, рассчитанный на несколько ступеней эволюционной лестницы. Человек может отдохнуть на базе несколько дней, неделю. Может снять домик на все лето, также есть возможность купить домик и жить там либо обустроить корпоративную дачу. Эволюционная логика подсказывает, что следующим шагом будет желание человека иметь свою недвижимость в курортном месте. В развитии туристического бизнеса двигаемся сейчас именно в эту сторону. То есть отвечаем на потребность клиента и в то же время помогаем ему эволюционировать, давая возможность эту потребность осознать и реализовать. А это зерно любых прорывных историй.