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Молочникам Красноярского края увеличили господдержку

Молочникам Красноярского края увеличили господдержку
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: freepik.com

На эти цели дополнительно выделили 400 млн рублей. С начала года молочным аграриям уже раздали более миллиарда рублей.

#НОВОСТИ

Аграрии, занимающиеся производством молока в Красноярском крае, дополнительно получат 400 млн рублей господдержки. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Деньги будут выделены из краевого бюджета. Большая часть средств пойдет на компенсацию сельхозпредприятиям и фермерам расходов по содержанию молочного стада.

Еще 19 млн рублей пустят на возмещение затрат сельхозкооперативов на закупку у владельцев личных подсобных хозяйств молока в третьем квартале 2023. При этом ставка субсидирования для них увеличится на 75% и составит 7 тс. Рублей на тонну молока.

С начала этого года хозяйства края, занимающиеся молочным животноводством и производством молока уже получили из федерального и краевого бюджетов более 1 млрд рублей субсидий. А сельхозкооперативам возместили 88,3 млн рублей, потраченных на закупку более 22 тыс. тонн молока.

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Инфляция в Красноярском крае превысила среднесибирский показатель

На конец июля 2023 инфляцию в Красноярском крае оценили в 4,21%, что на 0,9% меньше, чем средний показатель по стране. В то же время инфляция по СФО составила 3,85%.

Рост цен на продукты в Красноярском крае ускорился почти втрое

В целом годовая инфляция в регионе усилилась не столь радикально, но в ЦБ прогнозируют, что тренд на ее ускорение сохранится и в дальнейшем.

Автор: Петр Савельев
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