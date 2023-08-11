Главе Минсельхоза РФ показали «Козу-Дерезу»

Министр в компании с врио губернатора побывали на ферме и поговорили с ее владельцем о состоянии сельского хозяйства в крае.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков побывали на ферме «Коза-Дереза», что под Красноярском. Это произошло во время недавнего визита главы Минсельхоза в регион.

Как рассказал DK.RU основатель фермы Андрей Болсуновский, основной темой разговоров во время посещения было состояние господдержки фермерства и агротуризма в крае.

На федеральном уровне сегодня много внимания уделяется развитию этих направлений, и визит министра полностью укладывается в это направление. Мы говорили о фермерстве, о малых формах хозяйствования. О том, что нужно в плане господдержки, актуальна ли существующая сегодня и достаточно ли ее. В целом разговор шел о системных проблемах, которые можно решить довольно быстро при полномочиях министра», — говорит предприниматель.

В ряду прочего собеседники обсудили реализацию в крае программы «Народный фермер», которую здесь курирует Болсуновский.

Гостям важно был понять, в правильном ли направлении они двигаются в работе с малыми фермерами. И, по моему мнению, все идет вполне хорошо. В нашем регионе вообще с этим вопросом гораздо лучше, чем в других. Например, у краевого правительства есть собственные программы поддержки, а не только те, что велит делать федеральный центр», — сказал он.

Вообще, Дмитрий Патрушев не первый федеральный министр обративший внимание на «Козу-Дерезу». В 2017 сюда к Болсуновскому заезжал тогдашний глава Минсельхоза Александр Ткачев.

У того визита были результаты, которые сыграли и на федеральном уровне. Поэтому, я уверен, что и в этот раз не пройдет бесследно», — считает Болсуновский.

Напомним, что ферму «Коза-Дереза» бывший банкир Андрей Болсуновский основал в 2015. Сейчас она является не только местом, где производится молоко и сыры, но и центром красноярского агротуризма — за прошлый год ферму посетило более 40 тыс. туристов.

Добавим, что в 2016 Андрей Болсуновский получил премию «Человек года» в номинации «Агробизнес», которую ежегодно вручает красноярская редакция «Делового квартала».

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