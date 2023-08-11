В экспорте зерна из Красноярского края стал превалировать рапс

На эту культуру приходится больше половины всего отгружаемого за рубеж зерна.

За семь месяцев 2023 из Красноярского края было экспортировано 229 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур, что в 2,2 раза больше, чем за то же время в прошлом году, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Рапс в этом объеме занимает 56,5% (129,4 тыс. тонн). Также из края за рубеж везли пшеницу (62,6 тыс. тонн) и овес (11,4 тыс. тонн).

Основными импортерами красноярского зерна стали:

Беларусь (92,4 тыс. тонн семян рапса и 0,2 тыс. тонн семян льна);

Китай (31,9 тыс. тонн семян рапса, 20,1 тыс. тонн зерна и 6,3 тыс. тонн семян льна);

Казахстан (30,2 тыс. тонн зерна и 5,1 тыс. тонн семян рапса);

Киргизия (13,2 тыс. тонн зерна);

Монголия (18,3 тыс. тонн зерна и 0,1 тыс. тонн гороха);

Литву (0,1 тыс. тонн зерна).

В другие же регионы России с начала 2023 было отправлено более 1 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что примерно равно объему поставок в аналогичном периоде 2022. Основная масса отправилась в Ленинградскую, Калининградскую и Курскую области, а также в Приморский и Краснодарский край.

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