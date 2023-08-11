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В экспорте зерна из Красноярского края стал превалировать рапс

В экспорте зерна из Красноярского края стал превалировать рапс
Автор фото: gpointstudio. Иллюстрация: freepik.com

На эту культуру приходится больше половины всего отгружаемого за рубеж зерна.

#НОВОСТИ

За семь месяцев 2023 из Красноярского края было экспортировано 229 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур, что в 2,2 раза больше, чем за то же время в прошлом году, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Рапс в этом объеме занимает 56,5% (129,4 тыс. тонн). Также из края за рубеж везли пшеницу (62,6 тыс. тонн) и овес (11,4 тыс. тонн).

Основными импортерами красноярского зерна стали:

  • Беларусь (92,4 тыс. тонн семян рапса и 0,2 тыс. тонн семян льна);
  • Китай (31,9 тыс. тонн семян рапса, 20,1 тыс. тонн зерна и 6,3 тыс. тонн семян льна);
  • Казахстан (30,2 тыс. тонн зерна и 5,1 тыс. тонн семян рапса);
  • Киргизия (13,2 тыс. тонн зерна);
  • Монголия (18,3 тыс. тонн зерна и 0,1 тыс. тонн гороха);
  • Литву (0,1 тыс. тонн зерна).

В другие же регионы России с начала 2023 было отправлено более 1 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что примерно равно объему поставок в аналогичном периоде 2022. Основная масса отправилась в Ленинградскую, Калининградскую и Курскую области, а также в Приморский и Краснодарский край.

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Также регион близок к полному самообеспечению по картофелю.

Красноярский край посетил министр сельского хозяйства РФ

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ, встретился с Михаилом Котюковым, врио губернатора. Они обсудили показатели работы агропромышленного комплекса края и посетили ряд предприятий.

Автор: Петр Савельев
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