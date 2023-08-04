В Сибири обнаружено 24 фирмы-однодневки, занимавшиеся таможенными преступлениями

Чемпионом по количеству таких компаний стала Омская область. Красноярский же край это коснулось лишь слегка.

За первые шесть месяцев 2023 Сибирское таможенное управление выявило 24 фиктивные фирмы, которые использовались для проведения незаконных операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью, сообщила пресс-служба ведомства.

В результате было возбуждено 28 уголовных дел, из которых 12 по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 16 по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В первом случае больше всего пришлось на Омскую область — здесь таможенникам удалось пресечь деятельность восьми фирм-однодневок.

В Красноярском же крае подобных компаний в отчетном периоде не обнаружено. Однако против жителя региона возбуждено дело за незаконное использование документов для открытия фирмы.

За последние три года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 133 фирм-однодневок. Это направление работы имеет важнейшее значение, так как подобные организации нередко используются для совершения различных преступлений в таможенной сфере, в том числе вывода валюты, контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей», — отмечает первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Как рассказали DK.RU в Красноярской таможне, в 2022 в крае было выявлено шесть фирм-однодневок, использовавшихся для незаконной внешнеэкономической деятельности. Возбуждено шесть уголовных дел — одно по ст. 173.1 УК РФ и пять по 173.2 УК РФ.

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