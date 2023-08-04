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В Сибири обнаружено 24 фирмы-однодневки, занимавшиеся таможенными преступлениями

В Сибири обнаружено 24 фирмы-однодневки, занимавшиеся таможенными преступлениями
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Чемпионом по количеству таких компаний стала Омская область. Красноярский же край это коснулось лишь слегка.

#НОВОСТИ

За первые шесть месяцев 2023 Сибирское таможенное управление выявило 24 фиктивные фирмы, которые использовались для проведения незаконных операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью, сообщила пресс-служба ведомства.

В результате было возбуждено 28 уголовных дел, из которых 12 по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 16 по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В первом случае больше всего пришлось на Омскую область — здесь таможенникам удалось пресечь деятельность восьми фирм-однодневок.

В Красноярском же крае подобных компаний в отчетном периоде не обнаружено. Однако против жителя региона возбуждено дело за незаконное использование документов для открытия фирмы.

За последние три года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 133 фирм-однодневок. Это направление работы имеет важнейшее значение, так как подобные организации нередко используются для совершения различных преступлений в таможенной сфере, в том числе вывода валюты, контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей», — отмечает первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Как рассказали DK.RU в Красноярской таможне, в 2022 в крае было выявлено шесть фирм-однодневок, использовавшихся для незаконной внешнеэкономической деятельности. Возбуждено шесть уголовных дел — одно по ст. 173.1 УК РФ и пять по 173.2 УК РФ.

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Автор: Петр Савельев
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