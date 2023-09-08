Избирком опубликовал декларации о доходах кандидатов в губернаторы Красноярского края

Согласно закону, кандидаты на выборные должности все еще должны отчитываться о своих заработках и имуществе.

В сведениях о доходах, которые предоставили кандидаты, указаны не только сами доходы, но и их источники.

Александр Глисков, кандидат от ЛДПР, задекларировал 2,98 млн рублей за 2022. В имуществе у него находятся половина участка в 38 кв. м и гаража в 28 кв. Основной источник дохода — работа в качестве депутата Заксобрания края. У него есть также два банковских счета, на которых около 378 тыс. рублей. Кроме того, имеются 100 акций по номинальной стоимости в 1 рубль племенного завода «Соболевский». У супруги и ребенка Глискова никакого имущества не задекларировано.

Ирина Иванова («Зеленые») в 2022 заработала 3,3 млн рублей. Источники заработка — работа в Заксобрании, 8 канал, вклад в банке и частное лицо Архипова А. В. Г-же Ивановой принадлежат четыре квартиры (66,4, 39,2, 185,2 и 69,7 кв. м), а также нежилое помещение площадью 332,4 кв. м и два места на стоянке, девять счетов в банках, на которых немногим более 1 млн рублей. В автопарке имеется Range Rover Evoque 2011.

Михаил Котюков («Единая Россия») в 2022 заработал 19,8 млн рублей будучи вице-министром финансов России. Его супруга заработала чуть больше 174 тыс. рублей. Семье Котюкова принадлежит участок в 358 кв. м с домом в 163,5 кв. м, пять квартир, два машиноместа. Михаил Котюков владел BMW X3 2010 и BMW Х5 2012, а также мотоциклом BMW G 310 R. У его жены в собственности Toyota Rav 4 и BMW X3. У г-на Котюкова было открыто 16 счетов в банках, где хранилось около 17,4 млн рублей. У супруги — 16 счетов с 845,5 тыс. рублей.

Максим Маркерт («Справедливая Россия» — «Патриоты» — «За правду») в 2022 заработал 10,5 млн рублей — работая в Заксобрании, получая проценты от вкладов в банках и от частных лиц по фамилиям Винцевич и Мурзина. Его супруга заработала 2,5 млн рублей. Семье принадлежит участок в 788 кв. м, шесть квартир, одно машиноместо и нежилое помещение в 1518 кв. м. На него оформлено четыре автомобиля: BMW X6 xDrive30d 2015, Lada Largus 2020, Audi A8 2015, грузовик Isuzu Elf 2015, а также автобус Hyundai Chorus 1997. Открыто 16 банковских счетов, на которых около 109 тыс. рублей, у супруги — пять счетов и 141 тыс. рублей.

Андрей Новак (КПРФ) за 2022 заработал 4,6 млн рублей. Это доходы от работы в Заксобрании и от вклада в банке. Все его имущество записано на жену. Это участок в 418 кв. м, дом 51,7 кв. м, квартира 46,9 кв. м. Супруга в прошлом году ничего не заработала. У г-на Новака восемь банковских счетов, на которых было около 19 тыс. рублей.

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