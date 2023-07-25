Михаил Котюков подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Красноярского края

Он стал вторым кандидатом, который собрал необходимый пакет.

Михаил Котюков подал в Избирательную комиссию Красноярского края комплект документов на регистрацию в качестве кандадта на пост главы региона. Об этом у себя в телеграм-канале написал и.о первого вице-губернатора края Сергей Пономаренко.

До Котюкова это сделал только кандидат от Максима Маркерт, выдвинутый партией «Справедливая России — Патриоты — За правду».

Остальные пять человек, изъявившие желание побороться за кресло губрнатора, среди которых Андрей Новак (КПРФ), Денис Терехов («Новые люди»), Александр Глисков (ЛДПР), Ирина Иванова («Зеленые») и Иван Серебряков («Родина»), пока документы не подали. Срок, в который они могут это сделать, истекает 26 июля 2023.

Сами же выборы губернатора Красноярского края пройдут с 8 по 10 сентября этого года. В последний день (собственно единый день голосования) красноярцы будут также выбирать депутатов красноярского Горсовета. Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56, место которого освободилось после смерти Виктора Зубарева.

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