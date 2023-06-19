Выборы губернатора в Красноярском крае будут идти три дня

Голосование на выборах губернатора Красноярского края пройдет в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Такое решение утвердила Избирательная комиссия Красноярского края.

Кроме выборов губернатора в сентябре в крае также пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Дивногорскому округу и дополнительные выборы по Назаровскому одномандатному округу в Законодательное Собрание. В Красноярске выберут депутатов Горсовета.

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