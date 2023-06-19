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Выборы губернатора в Красноярском крае будут идти три дня

Выборы губернатора в Красноярском крае будут идти три дня
Иллюстрация: избирком

Голосование на выборах губернатора Красноярского края пройдет в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Такое решение утвердила Избирательная комиссия Красноярского края.

#НОВОСТИ
Кроме выборов губернатора в сентябре в крае также пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Дивногорскому округу и дополнительные выборы по Назаровскому одномандатному округу в Законодательное Собрание. В Красноярске выберут депутатов Горсовета.
 
Сейчас уже о своем желании участвовать в выборах губернатора заявили 4 кандидата. Это Михаил Котюков («Единая Россия»), Андрей Новак (КПРФ), Денис Терехов («Новые люди») и Иван Серебряков («Родина»).
 
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Красноярску назначили день выборов в Горсовет

Горожанам предстоит избрать 36 депутатов, которые будут представлять их интересы следующие пять лет.

 
 
Автор: Петр Савельев
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