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Экс-замгубернатора Красноярского края Сокол будет участвовать в выборах главы Хакасии

Экс-замгубернатора Красноярского края Сокол будет участвовать в выборах главы Хакасии
Иллюстрация: «Единая Россия»

Сергей Сокол, депутат Госдумы РФ, подал документы для участия в выборах главы Республики Хакасия. Он будет баллотироваться от партии «Единая Россия».

#НОВОСТИ
Ранее на конференции Хакасского регионального отделения партии он большинством голосов был выдвинут кандидатом на должность главы Республики Хакасия. 
 
Сокол стал вторым кандидатом на этот пост. Ранее пакет документов для участия в выборах подал Валентин Коновалов, действующий глава республики, представитель КПРФ. Выборы на пост главы Хакасии пройдут 8, 9 и 10 сентября. 

Справка

 
Сергей Сокол в 2002...2008 занимал пост заместителя губернатора Красноярского края. Затем был назначен первым заместителем губернатора Иркутской области, непродолжительный период был и.о. губернатора Иркутской области. Затем занимал руководящие посты в разных компаниях. С 2015 являлся председателем совета директоров «ОПК «Оборонпром». В 2018 назначен спикером Заксобрания Иркутской области. С 2020 — депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике
 

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Автор: Петр Савельев
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