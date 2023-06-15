Экс-замгубернатора Красноярского края Сокол будет участвовать в выборах главы Хакасии

Сергей Сокол, депутат Госдумы РФ, подал документы для участия в выборах главы Республики Хакасия. Он будет баллотироваться от партии «Единая Россия».

Ранее на конференции Хакасского регионального отделения партии он большинством голосов был выдвинут кандидатом на должность главы Республики Хакасия.

Сокол стал вторым кандидатом на этот пост. Ранее пакет документов для участия в выборах подал Валентин Коновалов, действующий глава республики, представитель КПРФ. Выборы на пост главы Хакасии пройдут 8, 9 и 10 сентября.