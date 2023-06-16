«Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат

10 сентября 2023 в Красноярском крае пройдут выборы губернатора. 16 июня на поле кандидатов появился еще один игрок — Денис Терехов, депутат Заксобрания и красноярский лидер партии «Новые люди».

Денис Терехов замкнул первую тройку: сейчас в губернаторы выдвигаются Михаил Котюков от «Единой России» и Александр Глисков от ЛДПР. «Деловой квартал» спросил у политологов Красноярска Юрия Москвича и Сергея Комарицына, как политики могут разыграть карты.

Сейчас один из главных вопросов относительно кандидатуры Дениса Терехова — сможет ли депутат сформировать и получить необходимую и достаточную для политической борьбы поддержку.

Это будет первая серьезная попытка „Новых людей“ выйти на выборы в Красноярском крае, но вот вопрос — готов ли их представитель говорить с красноярским избирателем не по-московски? Терехов слишком долго жил в столице. Он двигался в новом информационном пространстве и приобрел много компетенций, но Красноярский край не Москва, здесь ощутимые региональные и культурные особенности», — считает Юрий Москвич.

Потребность поддержки и приобретения ресурсов подчеркивает и Сергей Комарицын.

Терехов не сможет пройти муниципальный фильтр самостоятельно, без административного ресурса. Да и нормальную кампанию сейчас трудно вести без административного либо корпоративного ресурса. Надо иметь возможности — физические, временные и финансовые — как минимум для создания штабов. Корпорации этим заниматься не будут, они сейчас как бы отделены от политики, но понятно, что кто-то должен выступить его спонсором», — говорит политолог.

Тем не менее, появление г-на Терехова на этой арене — скорее позитивный фактор для общей политической температуры. Политологи сходятся во мнении: его кампания позволит как минимум решить точечные запросы и локальные проблемы, и спровоцировать возникновение дискуссии между кандидатами.

Дискуссия в любом случае на пользу общества. Терехов точно будет обращать внимание на проблемы и критиковать власть, и это полезно — думаю, он может себе позволить очень много в силу сложившихся обстоятельств. Другое дело — через какие каналы донесет это до общества», — размышляет Сергей Комарицын.

По мнению политологов, Денис Терехов выделит несколько основных векторов, которые будет развивать в ходе кампании. Депутат сосредоточит внимание на всегда актуальной для Красноярска экологической проблеме, бюджетных тратах, социальной ответственности крупного бизнеса и большей свободе МСБ.

Предположительно, что и кластер избирателей, на взаимодействии с которыми сделает акцент Денис Терехов — предприниматели, бизнесмены и те жители Красноярска, которые «думают как предприниматели». Но даже с учетом таких вводных, вряд ли процент полученных голосов будет большим: немаловажную роль в этом сыграет общая аполитичность красноярцев.

Население у нас аполитичное, так что явка будет крайне низкая. На сегодня я прогнозирую около 20%», — пророчит Сергей Комарицын.

Политолог предполагает, что при определенном раскладе — высоком уровне протеста красноярцев — потенциально возможен и второй тур выборов губернатора. Но шансы пройти в него — только у Михаила Котюкова и Александра Глискова.

Вообще протест очень большой: таким он был и пять лет назад, достаточно высокий и сейчас. Но он зависит еще и от персоналий — у Котюкова антирейтинг небольшой», — комментирует Сергей Комарицын.

Юрий Москвич же полагает, что второй тур выборов губернатора не понадобится: основная часть населения будет их только наблюдать («общество спектакля»), и таким образом Михаил Котюков «получит уверенную победу».

Сходятся политологи и во мнении, что сложившийся образ Дениса Терехова сыграет скорее как плюс и даст ему некоторые дополнительные очки.

Он маленький красноярский Трамп, и народу это нравится. К тому же у нас много тех, кто не хочет голосовать за „Единую Россию“, ЛДПР или КПРФ, а тут Терехов — чего бы за него не проголосовать, протест выразить», — считает Сергей Комарицын.

По словам Юрия Москвича, эпатаж Дениса Терехова тоже может быть дополнительным инструментом политической игры — при условии формирования вокруг депутата команды опытных политтехнологов.

Выборы — всегда отказ от некоторых привычек, и в этом смысле у Терехова диапазон возможных решений невелик. Он должен либо разумно представлять линию своей партии и пошагово объяснять, почему это полезно и эффективно, либо продолжать играть роль консультанта и политтехнолога — она для него привычна, но он же не будет себя консультировать. Терехов может говорить не в самой привычной форме, но и его избиратель — не простой человек. Думаю, появление непривычного и необычного Терехова как минимум оживит предвыборную кампанию», — резюмирует Юрий Москвич.

Напомним, Михаил Котюков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края 20 апреля 2023. Тогда же Александр Усс досрочно сложил полномочия главы региона.

До этой кадровой перестановки Михаил Котюков занимал пост замминистра финансов РФ: в этой должности он находился с марта 2020.

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