Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.06
83,64
90,38
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сергей Еремин решил побороться за место в Госдуме

Сергей Еремин решил побороться за место в Госдуме
Иллюстрация: t.me/eremin_krsk

Бывший мэр Красноярска заявился на предварительное голосование в качестве претендента на участие в довыборах депутата нижней палаты парламента от Красноярского края.

#НОВОСТИ

Вице-губернатор Красноярского края Сергей Еремин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на дополнительных выборах депутата Госдумы по Дивногорскому одномандатному округу. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального отделения партии.

Мандат депутата ГД РФ освободился после смерти Виктора Зубарева, который был избран по этому округу и также представлял «Единую Россию». Теперь партийцам предстоит определить, кто будет бороться за место в Госдуме от их организации.

Процедура традиционно пройдет в электронном формате по четвертой модели, по которой голосуют те избиратели, которые включены в утвержденный оргкомитетом процедуры список», — рассказали в ЕР.

Выдвижение кандидатов завершится 16 июня, а предварительное голосование пройдет с 19 по 25 июня. Результаты станут известны не позднее 27 июня.

Сами же довыборы депутат Госдумы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 пройдут 10 сентября 2023.

Читайте также:

«Первый пошел»: Михаил Котюков подал документы в Крайизбирком

Теперь он может начать собирать подписи, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр.

Сергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метро

Губернатор края Александр Усс провел штаб по строительству красноярского метро. В ходе мероприятия была определена организационная структура оперштаба, сообщили в краевом правительстве.

Экс-сенатор Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края

Свое место в Совете Федерации он «уступил» Александру Уссу.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в АбаканеИнститут гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане
  • «Лукойл» создаст сеть АЗС в Красноярске«Лукойл» создаст сеть АЗС в Красноярске
  • В Красноярске застроят домами территорию жилого района ИннокентьевскийВ Красноярске застроят домами территорию жилого района Иннокентьевский
  • Привлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостейПривлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостей
  • Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центрыКрасноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.