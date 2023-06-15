Сергей Еремин решил побороться за место в Госдуме

Бывший мэр Красноярска заявился на предварительное голосование в качестве претендента на участие в довыборах депутата нижней палаты парламента от Красноярского края.

Вице-губернатор Красноярского края Сергей Еремин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на дополнительных выборах депутата Госдумы по Дивногорскому одномандатному округу. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального отделения партии.

Мандат депутата ГД РФ освободился после смерти Виктора Зубарева, который был избран по этому округу и также представлял «Единую Россию». Теперь партийцам предстоит определить, кто будет бороться за место в Госдуме от их организации.

Процедура традиционно пройдет в электронном формате по четвертой модели, по которой голосуют те избиратели, которые включены в утвержденный оргкомитетом процедуры список», — рассказали в ЕР.

Выдвижение кандидатов завершится 16 июня, а предварительное голосование пройдет с 19 по 25 июня. Результаты станут известны не позднее 27 июня.

Сами же довыборы депутат Госдумы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 пройдут 10 сентября 2023.

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Теперь он может начать собирать подписи, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр.

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