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Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев

Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев
Иллюстрация: соцсети

Сегодня в Москве скоропостижно скончался Виктор Зубарев. Ему было 62 года. Некролог появился на сайте регионального правительства.

#НОВОСТИ
Причины смерти не сообщаются.
Виктор Владиславович всегда последовательно шел к цели и достигал её. Искренне помогал людям, умел находить общий язык со всеми. Был удостоен ряда государственных и общественных наград», — сообщается в некрологе.

Справка

 
Виктор Зубарев родился 20 февраля 1961 в Ужуре. Был руководителем предприятий в 90-е. В 1996...1997 был депутатом Горсовета, затем до 2007 являлся депутатом Заксобрания. В 2007...2011 — член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Был вице-президентом общественной организации «Деловая Россия». В 2014...2016 был заместителем председателя правительства Красноярского края – министром экономического развития и инвестиционной политики. С 2016 — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
 

 

 

 
 
Автор: Петр Савельев
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