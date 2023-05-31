Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев

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Виктор Зубарев родился 20 февраля 1961 в Ужуре. Был руководителем предприятий в 90-е. В 1996...1997 был депутатом Горсовета, затем до 2007 являлся депутатом Заксобрания. В 2007...2011 — член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Был вице-президентом общественной организации «Деловая Россия». В 2014...2016 был заместителем председателя правительства Красноярского края – министром экономического развития и инвестиционной политики. С 2016 — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.