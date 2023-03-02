Депутата ГД Зубарева назначили куратором выборов в Красноярском крае
«Единая Россия» выбрала кураторов избирательных кампаний в регионах. Красноярский край закрепили за депутатом Госдумы Виктором Зубаревым.
Официальное название этой должности — уполномоченный представитель «ЕР».
Функционал — координация работы региональных партийных отделений на выборах.
Напомним, что в 2023 электорату Красноярского края предстоит выбрать губернатора и новый состав городского совета Красноярска.
Куратором соседней Хакасии назначен Сергей Сокол, депутат Госдумы, экс-чиновник правительства Красноярского края.