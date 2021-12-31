От депрессии к робкой надежде

Второй ковидный год дал новые шансы региональной промышленности, считает депутат Государственной думы РФ от Красноярского края, Виктор Зубарев.

Если смотреть на сухие цифры уходящего года, то выводы напрашиваются сами собой. «Углеводороды» и «металлы» тянут экономику вниз. Но только в части сухой статистики. На самом деле ситуация более мозаичная: эти отрасли, несколько просев в объе-мах, увеличили вложения в свою модернизацию и продемонстрировали едва ли не рекордные показатели экспорта. А значит, они вполне могут стать основными толкачами роста экономики в ближайшие три-пять лет.

Вспомним прошлый год. Тогда уже к лету немало предприятий в промышленности балансировали на грани закрытия. А целые заводы осенью жаловались на снижение производства из-за большого числа заболевших. На мировом рынке отмечалось снижение потребления не только нефти и нефтепродуктов (в том числе из-за многочисленных локдаунов), но и металлов, химикатов, продукции высокой обработки. В этом году практически по всем показателям потребление растет. Красноярский край отметился пятипроцентным увеличением добычи угля и трехпроцентным — в производстве электроэнергии. При этом производство нефти и металлов все еще ниже уровня 2020 года.

Заграница помогает

Уходящий год стал периодом очень быстрого восстановления мировой торговли. Российский экспорт вырос на 40 %, а импорт — почти на 30 %. В этой же динамике и Красноярский край. Здесь рост в 1,4 раза. Драйверы — те же металлы, лес, продукция химии, переработка сельхозсырья. У крупных компаний стало больше ресурсов для развития, что отразилось на инвестициях. В этом году будет преодолена планка в 500 млрд рублей. Практически на равных по вложениям идут металлурги и нефтяники. Основной же объем капиталовложений направляется на проекты севера края.

Арктический фактор

У нас своеобразное историческое дежавю. Сто лет назад именно Заполярье дало экономический толчок для развития будущего Красноярского края. Государство болело Арктикой. Многие проекты того времени как раз ориентировались на создание новых промышленных площадок на Енисейском Севере, на развитие Северного морского пути. Сейчас мы наблюдаем, с поправкой на время, новый этап освоения Севера. Вместе с большими деньгами туда приходят специалисты, новые технологии, по сути, формируется новая промышленность края. Это не только добыча, но и энергетика — от ветропарков до мини-ГЭС, расширение индустриальной и транспортной инфраструктуры. Не сильно ошибусь, если предположу, что к середине 2020-х до четырех пятых всех вложений в край будет приходиться на арктическую зону.

По следам углерода

Несмотря на энергокризис осени 2021 года, политический Запад продолжает продвижение зеленой повестки. Этому будет способствовать и новое правительство Германии, в составе которого немало сторонников «зеленых». Требования к углеводородному следу на основных экспортных направлениях будут возрастать, невзирая на экономические потери. Крупные корпорации уже начали подготовку к грядущим изменениям. Для российских компаний главным будет защита своих рынков, с усилением мер контроля и сертификации продукции.